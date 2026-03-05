モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月5日、折りたたみAndroidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」の限定カラーとして、バックパネルに木材を使った「motorola razr 60 ultra PANTONE Mountain Trail（マウンテントレイル）」を数量限定で発売した。

Motorola razr 60 ultra PANTONE Mountain Trail（マウンテントレイル）

取り扱いはインターネットイニシアティブ（IIJmio）のみ。通常価格は一括219,800円、24回払いで9,164円／月。2026年3月31日までの「機種変更応援キャンペーン」適用価格は一括169,800円、24回払いで7,076／月。

またギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で同時に申し込んだ場合は3月31日までの「のりかえ価格」となり、一括149,800円、24回払いで6,243円／月となる。

本体のバックパネルにForest Stewardship Council（森林管理協議会）認証済みの木材を使用した、販路限定の特別カラーモデル。持続可能な森林管理を行う森林から伐採された本物の木材を使うため、1台ずつ木目が違うデザインとなり、経年変化も楽しめる。

本体は縦折り型の折りたたみスマートフォンで、CPUにSnapdragon 8 Eliteを採用しモトローラの折りたたみモデルの中では最上位に位置する。約4インチの大型アウトディスプレイや、チタン製の高耐久ヒンジの採用なども特徴だ。ユーザーの日常生活をAIでアシストする「moto ai」の最新版を搭載し、撮影の最適化や通知整理など、多彩なAI機能で情報管理やコンテンツ作成をサポートする。

メインディスプレイは約7インチ（アウトディスプレイは約4インチ）、約5,000万画素のメインカメラと約5,000万画素の超広角+マクロカメラを搭載。メモリは16GB、ストレージは512GBで、バッテリー容量は4,700mAh。防水・防塵性能はIP48準拠、おサイフケータイや指紋認証、顔認証に対応する。本体の重さは約199g。