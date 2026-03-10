日本たばこ産業（JT）は3月10日、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラー第5弾「フューシャフレア」について、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shop等にて先行発売を開始した。価格は2,980円。3月17日からは、全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店等でも数量限定販売を開始する。

「フューシャフレア」は、鮮やかなフューシャピンクが印象的なリミテッドカラー。持つ人に彩りと煌めきを添え、日々をしなやかに楽しむ気持ちを後押ししたいという想いから生まれたデザインで、「Ploom AURA」リミテッドカラーシリーズとしては第5弾にあたる。

「Ploom AURA」は、JT独自の加熱技術「SMART HEATFLOW」によってたばこ本来の味わいを引き出し、「HEAT SELECT SYSTEM」による4つの加熱モード選択が可能なデバイスとなっている。

プルーム・オーラ・スターターキット・フューシャフレア 本体

あわせて、3月10日から順次、「Ploom AURA」の関連アクセサリーとして、フロントパネル5種（各1,480円）とバックカバー1種（フューシャフレア、1,980円）も、CLUB JTオンラインショップ・全国のPloom Shop・Ploom STAND等にて発売。デバイス本体と組み合わせた自分らしいカラーコーディネートが楽しめる。

今回の発売に合わせ、Ploomをはじめて購入する方を対象にした「Ploomフリートライアル（有料）」も展開。対象条件を満たすユーザーは、通常2,980円のスターターキットを980円で購入できる。対象カラーはフューシャフレアを含む全9色展開。なお、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店およびヤフー店での発売は3月17日10時から。