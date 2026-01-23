日本たばこ産業（JT）は1月22日、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」から、個性豊かな新フレーバー4銘柄を発表した。発売日は1月22日（2銘柄）と2月3日（2銘柄）。CLUB JTオンラインショップおよびPloom Shop限定販売で、価格は各550円。

「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランド。厳選たばこ葉のみを使用し、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品だ。

より多くのユーザーの嗜好に応えるため、「Ploom」で楽しめる個性豊かな新フレーバー4銘柄を発売する。

「エボ・グリーン・ミント」は、爽やかなメンソール感と甘いハーバルミントの香りが広がるフレーバー。

「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」は、バランスの良いメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいを楽しめる。

「エボ・トロピカル・ライム」は、完熟マンゴーのフレーバーに、フレッシュなライムカプセルが重なった味わいが特長だ。

「エボ・サクラ・レギュラー」は、口当たりの滑らかな香り高いブレンドにより、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバーとなっている。

Ploom史上初の投票イベントを実施

今回の新発売を記念し、Ploom史上初となる投票イベントを実施する。

CLUB JTオンラインショップおよび各Ploom Shop限定で今回販売される4銘柄の中から、コンビニエンスストアを含む全国販売を行うフレーバーを、顧客の投票によって選定する。

投票は2026年1月22日~2月28日の期間、Ploom Shopで先行実施するほか、2月3日~2月28日の期間、Ploom公式Instagramでも実施。投票結果は3月上旬に発表予定だ。

商品概要

エボ・グリーン・ミント・プルーム用

爽やかなメンソール感を、甘いハーバルミントの香りとともに味わえるミントフレーバー。吸い終わった後にも、ほのかなハーバルミントの香りの余韻が感じられる。

内容物:たばこスティック20本

喫味:メンソールタイプ

価格:550円

発売日:2026年1月22日

エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用

バランスの良いメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいが口の中で広がるフレーバー。カプセルを潰すことで、ほのかなベリーのニュアンスが加わり、カカオミントの甘みを引き立てる。

内容物:たばこスティック20本

喫味:カプセルタイプ

価格:550円

発売日:2026年1月22日

エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用

完熟マンゴーのフレーバーに、フレッシュなライムのカプセルが重なり、口の中に広がる味わいが特長。吸い終わった後にも、爽やかなライムが重なったトロピカルな風味の余韻を楽しめる。

内容物:たばこスティック20本

喫味:カプセルタイプ

価格:550円

発売日:2026年2月3日

エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用

口当たりが滑らかな香り高いブレンドで、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバー。華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルな香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいを楽しめる。

内容物:たばこスティック20本

喫味:レギュラータイプ

価格:550円

発売日:2026年2月3日

※全てのPloomデバイスで使用可能

販売店舗