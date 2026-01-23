日本たばこ産業（JT）は1月22日、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」から、個性豊かな新フレーバー4銘柄を発表した。発売日は1月22日（2銘柄）と2月3日（2銘柄）。CLUB JTオンラインショップおよびPloom Shop限定販売で、価格は各550円。
「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランド。厳選たばこ葉のみを使用し、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品だ。
より多くのユーザーの嗜好に応えるため、「Ploom」で楽しめる個性豊かな新フレーバー4銘柄を発売する。
「エボ・グリーン・ミント」は、爽やかなメンソール感と甘いハーバルミントの香りが広がるフレーバー。
「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」は、バランスの良いメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいを楽しめる。
「エボ・トロピカル・ライム」は、完熟マンゴーのフレーバーに、フレッシュなライムカプセルが重なった味わいが特長だ。
「エボ・サクラ・レギュラー」は、口当たりの滑らかな香り高いブレンドにより、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバーとなっている。
Ploom史上初の投票イベントを実施
今回の新発売を記念し、Ploom史上初となる投票イベントを実施する。
CLUB JTオンラインショップおよび各Ploom Shop限定で今回販売される4銘柄の中から、コンビニエンスストアを含む全国販売を行うフレーバーを、顧客の投票によって選定する。
投票は2026年1月22日~2月28日の期間、Ploom Shopで先行実施するほか、2月3日~2月28日の期間、Ploom公式Instagramでも実施。投票結果は3月上旬に発表予定だ。
商品概要
エボ・グリーン・ミント・プルーム用
爽やかなメンソール感を、甘いハーバルミントの香りとともに味わえるミントフレーバー。吸い終わった後にも、ほのかなハーバルミントの香りの余韻が感じられる。
- 内容物:たばこスティック20本
- 喫味:メンソールタイプ
- 価格:550円
- 発売日:2026年1月22日
エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用
バランスの良いメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいが口の中で広がるフレーバー。カプセルを潰すことで、ほのかなベリーのニュアンスが加わり、カカオミントの甘みを引き立てる。
- 内容物:たばこスティック20本
- 喫味:カプセルタイプ
- 価格:550円
- 発売日:2026年1月22日
エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用
完熟マンゴーのフレーバーに、フレッシュなライムのカプセルが重なり、口の中に広がる味わいが特長。吸い終わった後にも、爽やかなライムが重なったトロピカルな風味の余韻を楽しめる。
- 内容物:たばこスティック20本
- 喫味:カプセルタイプ
- 価格:550円
- 発売日:2026年2月3日
エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用
口当たりが滑らかな香り高いブレンドで、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバー。華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルな香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいを楽しめる。
- 内容物:たばこスティック20本
- 喫味:レギュラータイプ
- 価格:550円
- 発売日:2026年2月3日
※全てのPloomデバイスで使用可能
販売店舗
- CLUB JTオンラインショップ（1月22日10時頃より発売）
- Ploom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店）