JTは1月19日、アーティスト・山口一郎氏とコラボレーションし、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」用コラボフロントパネル5種とコラボ喫煙具2種を製作したと発表した。1月27日より、コラボフロントパネル＜真鍮＞＜九谷焼＞を数量限定で発売する。希望小売価格は各1,980円。

このコラボレーションは、「Ploom AURA」が持つ「別格のうまさ」をはじめとする多くの魅力を、顧客に余すところなく伝え、心に深く刻まれるほどの驚きと感動を届ける「SENSATIONAL」プログラムの一環。“アーティスト山口一郎の愛着と経年変化”をテーマに、実際に一郎氏の日常を囲むモノたちをサンプリングし、「Ploom AURA」のフロントパネルや喫煙具のデザインに落とし込んだ。

2種のフロントパネルは山口一郎氏の愛用品がモチーフ

プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITION ＜真鍮＞

プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITION ＜九谷焼＞

発売される商品は全2種で、いずれも山口一郎氏の愛用品から着想を得て製作した。細部の質感にまでこだわった特別なデザインの限定フロントパネルだ。

＜真鍮＞は、明治八年創業の日本で一番古い歴史をもつ手作り茶筒の老舗である、京都「開化堂」製の真鍮茶筒をもとにしている。＜九谷焼＞は、石川県の代表的な伝統工芸である九谷焼の窯元である、「上出長右衛門窯」製の湯呑みをもとにデザインした。

1月27日10時よりCLUB JTオンラインショップで発売し、全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店）でも販売する。Ploom Shopでは本商品購入に際し、CJT会員証の提示が必要となる。

3種のフロントパネルと喫煙具が当たるキャンペーン

Ploom CLUBサイト内で展開中の「SENSATIONAL」プログラムにおいて、コラボフロントパネル＜緑青＞＜金継＞＜ローズウッド＞や喫煙具「開化堂スティックケース」「上出長右衛門窯スティックトレイ」が抽選で手に入るキャンペーンを実施する。実施期間は1月19日～2月28日まで。

プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITIONのうち懸賞のみで展開する3種。左から＜緑青＞＜金継＞＜ローズウッド＞

キャンペーン賞品のフロントパネルは、一郎氏が実際に愛用する「開化堂」の茶筒が経年変化しその表情を変えた＜緑青＞、「上出長右衛門窯」の湯呑みに金継を加えたモチーフのデザインの＜金継＞、ブラジリアンローズウッド製デスクをモチーフにした＜ローズウッド＞の全3種を用意した。

喫煙具は、「開化堂」の真鍮茶筒をPloom専用加熱式たばこスティックがぴったり入るサイズにし、Ploom・YI（Yamaguchi Ichiro）・開化堂のロゴを刻印したスティックケースと、「上出長右衛門窯」の蓋つきの器をPloom専用加熱式たばこスティックが収まる形状にし、Ploomを愛用する姿を意匠化した特別な絵付けをしたスティックトレイの全2種を製作した。

応募方法は、Ploom CLUB内「SENSATIONALプログラム」キャンペーンページより抽選に応募できる。応募には所定の条件を満たす必要がある。発送時期は2026年3月を予定（準備ができ次第、順次発送）。なお、Ploom AURAデバイス本体は付属しない。

コラボレーションムービーを同時公開

「一郎氏が愛着を持って人生を共にしているものたちと、その中のPloom AURA」というストーリーのもと、一郎氏本人が登場するコラボレーションムービーを制作した。1月19日より、インターネットTV（Abema/TVer）やPloom公式Instagram、全国のPloom Shop、全国の喫煙所等にて放映する。

インタビュームービー “Ploom AURA × Yamaguchi Ichiro - Behind the Scenes”を公開

また、1月27日より、コラボレーションムービーに登場する撮影アイテムの特別展示を、Ploom Shop銀座店にて期間限定で実施する。