日本たばこ産業（JT）は2月2日、インフューズドたばこブランド「ウィズ」において、特別デザインのデバイス「ウィズ 2・スペシャルエディション」の人気カラー「ダークグレー」の数量限定での再販売を開始した。価格は3,980円。

ウィズ 2・スペシャルエディションの人気カラー「ダークグレー」を数量限定で再販

2024年11月に発売した「ウィズ 2・スペシャルエディション」は、「ウィズ 2」の味わいや基本性能、コンパクトなサイズ感はそのままに、デザインを一新した数量限定の特別モデル。

手触りの良いマットな質感のアルミボディや液晶一体型のボタンを採用し、スタイリッシュで洗練された印象に仕上げた。発売後は多くのユーザーから好評を得て完売となったが、ユーザーからの要望に応え、人気カラーの「ダークグレー」を再発売することとなった。

ウィズ 2・スペシャルエディション「ダークグレー」本体

ウィズ用たばこカプセルのラインナップ

「ウィズ 2・スペシャルエディション・スターターキット」にはデバイス、専用マウスピース3個、USB Type-Cケーブル（USB-C to USB-C）が含まれる。カラーはダークグレーのみ。

加熱モードはノーマルモード／ハイモードの2種類で、使用可能パフ回数はノーマルモードで約250パフ、ハイモードで約150パフ（5カプセルあたり）。加熱待ち時間は0秒で、充電時間は約60分。加熱モード、使用可能パフ回数、加熱待ち時間、充電時間は、現行デバイス「ウィズ 2」と変わらず、同じ味・香りを楽しめる。

販売店舗はCLUB JTオンラインショップ、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店、CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店となっている。