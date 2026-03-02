ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月2日、「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！」の追加キャンペーンとして、「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！（さらに特定のお店でお得！）」を開始した。期間は2026年4月30日（木）まで。

本キャンペーンでは、事前にVisa割へメールアドレスとカード番号を登録したうえで、期間中に対象加盟店でスマートフォンによるVisaのタッチ決済を利用すると、利用金額の15％がキャッシュバックされる。

キャッシュバック上限は1枚のVisaカードにつき期間中1,000円。スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスでの決済も対象となる。

対象店舗は家族亭、得得、かっぱ寿司、餃子の王将、ドトール（ドトールコーヒーショップ・ドトール珈琲農園・ドトール珈琲店・ドトールキッチン・ドトールパークカフェ・ドトールスタンド）、EXCELSIOR CAFFÉ、CAFE LEXCEL、日高屋、マイカリー食堂、松のや、松屋など。詳細はキャンペーンサイトで確認できる。

本キャンペーンは、2月10日より開始した「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！」に加えて実施するもの。NTTドコモ、ポケットカード、三井住友カード、三菱UFJニコスでは、さらにお得な追加キャンペーンも実施している。