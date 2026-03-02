楽天ペイメントは、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、「新生活応援！毎日がチャージの日！抽選で全額還元！」キャンペーンを実施することを発表した。実施期間は2026年3月2日～5月10日まで。

キャンペーンにエントリーの上、期間中に「楽天ペイ」アプリで合計100円以上を「楽天キャッシュ」にチャージするか、「東京ポイント」を合計100円分以上「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」に交換した人の中から、抽選で毎日50名にチャージ額と同額の「楽天ポイント」が進呈される。なお、1人あたりの獲得上限は1日10,000ポイントで、進呈されるポイントは期間限定ポイントとなる。

キャンペーン期間は、期間1（3月2日10:00～4月1日9:59）と期間2（4月1日10:00～5月10日9:59）の2期に分かれており、エントリーは各期間ごとに必要となる。獲得した特典ポイントは、期間1の特典が2026年6月末頃（ポイント有効期限：2026年8月31日）、期間2の特典が2026年7月末頃（ポイント有効期限：2026年9月30日）に進呈予定だ。

チャージされた「楽天キャッシュ」は、「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」の加盟店に加え、「楽天市場」「楽天トラベル」「楽天モバイル」など楽天グループの各種サービスでの支払いにも利用できる。また、「楽天ペイ」アプリの送付機能を使って家族や友人に手数料無料で送ることも可能だ。

さらに、対象店舗での「楽天ポイントカード」の提示と「楽天キャッシュ」を支払い元にした「楽天ペイ」のコード決済を組み合わせることで、最大2.5％の「楽天ポイント」還元も受けられる。