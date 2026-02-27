NTTドコモは2月27日、すかいらーくグループにおいて、最大100倍のdポイントがもらえる「1万名さまにあたる！抽選で最大100倍キャンペーン！」の開催を発表した。エントリー期間およびキャンペーン期間は、3月1日～3月31日。
キャンペーンサイトからエントリーの上、すかいらーくグループの対象店舗で会計の際に、dポイントを1ポイント以上ためたユーザーに、抽選で最大100倍のdポイント（期間・用途限定）を進呈する。
当選ポイント・当選者数内訳は、1等がdポイント×100倍（500名）、2等はdポイント×10倍（1,000名）、3等はdポイント×2倍（8,500名）。
すかいらーくグループの店をはじめて・お久しぶりの利用の方は当選確率が＋50倍。dポイントとすかいらーくポイントをダブルでためた方は、当選確率が＋50倍となる。
対象店舗は、すかいらーくグループの以下の対象ブランド（計36ブランド）。
すかいらーくレストランツ（16ブランド）
- ガスト
- バーミヤン
- しゃぶ葉
- 夢庵
- ジョナサン
- ステーキガスト
- むさしの森珈琲
- から好し
- 藍屋
- とんから亭
- La Ohana
- 魚屋路
- 桃菜
- グラッチェガーデンズ
- 八郎そば
- ゆめあん食堂
ニラックス（18ブランド）
- グランブッフェ
- ニューマーケット
- ブッフェ エクスブルー
- ブッフェザフォレスト
- フェスタガーデン
- ザブッフェダイナー
- 包包點心、點心甜心
- フォールームス
- ブッフェスタイルアソート
- デリシュー
- パンパレット
- くし葉
- てとてファーム
- ザブッフェガーデン
- ブッフェレストラン 八献
- 一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ
- ペルティカ
トマトアンドアソシエイツ（2ブランド）
- トマト＆オニオン
- じゅうじゅうカルビ
ポイント有効期限は進呈日から3か月で、進呈時期は5月末を予定している。はじめて・お久しぶりの利用の人向けの特典については、2025年3月1日以降にすかいらーくグループの店でdポイントをためていない人が対象。