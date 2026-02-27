NTTドコモは2月27日、すかいらーくグループにおいて、最大100倍のdポイントがもらえる「1万名さまにあたる！抽選で最大100倍キャンペーン！」の開催を発表した。エントリー期間およびキャンペーン期間は、3月1日～3月31日。

  • 1万名さまにあたる！抽選で最大100倍キャンペーン！

    1万名さまにあたる！抽選で最大100倍キャンペーン！

キャンペーンサイトからエントリーの上、すかいらーくグループの対象店舗で会計の際に、dポイントを1ポイント以上ためたユーザーに、抽選で最大100倍のdポイント（期間・用途限定）を進呈する。

当選ポイント・当選者数内訳は、1等がdポイント×100倍（500名）、2等はdポイント×10倍（1,000名）、3等はdポイント×2倍（8,500名）。

すかいらーくグループの店をはじめて・お久しぶりの利用の方は当選確率が＋50倍。dポイントとすかいらーくポイントをダブルでためた方は、当選確率が＋50倍となる。

対象店舗は、すかいらーくグループの以下の対象ブランド（計36ブランド）。

すかいらーくレストランツ（16ブランド）

  • ガスト
  • バーミヤン
  • しゃぶ葉
  • 夢庵
  • ジョナサン
  • ステーキガスト
  • むさしの森珈琲
  • から好し
  • 藍屋
  • とんから亭
  • La Ohana
  • 魚屋路
  • 桃菜
  • グラッチェガーデンズ
  • 八郎そば
  • ゆめあん食堂

ニラックス（18ブランド）

  • グランブッフェ
  • ニューマーケット
  • ブッフェ エクスブルー
  • ブッフェザフォレスト
  • フェスタガーデン
  • ザブッフェダイナー
  • 包包點心、點心甜心
  • フォールームス
  • ブッフェスタイルアソート
  • デリシュー
  • パンパレット
  • くし葉
  • てとてファーム
  • ザブッフェガーデン
  • ブッフェレストラン 八献
  • 一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ
  • ペルティカ

トマトアンドアソシエイツ（2ブランド）

  • トマト＆オニオン
  • じゅうじゅうカルビ

ポイント有効期限は進呈日から3か月で、進呈時期は5月末を予定している。はじめて・お久しぶりの利用の人向けの特典については、2025年3月1日以降にすかいらーくグループの店でdポイントをためていない人が対象。