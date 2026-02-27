NTTドコモは2月27日、すかいらーくグループにおいて、最大100倍のdポイントがもらえる「1万名さまにあたる！抽選で最大100倍キャンペーン！」の開催を発表した。エントリー期間およびキャンペーン期間は、3月1日～3月31日。

キャンペーンサイトからエントリーの上、すかいらーくグループの対象店舗で会計の際に、dポイントを1ポイント以上ためたユーザーに、抽選で最大100倍のdポイント（期間・用途限定）を進呈する。

当選ポイント・当選者数内訳は、1等がdポイント×100倍（500名）、2等はdポイント×10倍（1,000名）、3等はdポイント×2倍（8,500名）。

すかいらーくグループの店をはじめて・お久しぶりの利用の方は当選確率が＋50倍。dポイントとすかいらーくポイントをダブルでためた方は、当選確率が＋50倍となる。

対象店舗は、すかいらーくグループの以下の対象ブランド（計36ブランド）。

すかいらーくレストランツ（16ブランド）

ガスト

バーミヤン

しゃぶ葉

夢庵

ジョナサン

ステーキガスト

むさしの森珈琲

から好し

藍屋

とんから亭

La Ohana

魚屋路

桃菜

グラッチェガーデンズ

八郎そば

ゆめあん食堂

ニラックス（18ブランド）

グランブッフェ

ニューマーケット

ブッフェ エクスブルー

ブッフェザフォレスト

フェスタガーデン

ザブッフェダイナー

包包點心、點心甜心

フォールームス

ブッフェスタイルアソート

デリシュー

パンパレット

くし葉

てとてファーム

ザブッフェガーデン

ブッフェレストラン 八献

一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ

ペルティカ

トマトアンドアソシエイツ（2ブランド）

トマト＆オニオン

じゅうじゅうカルビ

ポイント有効期限は進呈日から3か月で、進呈時期は5月末を予定している。はじめて・お久しぶりの利用の人向けの特典については、2025年3月1日以降にすかいらーくグループの店でdポイントをためていない人が対象。