メルカリは2月26日、モバイルサービス「メルカリモバイル」において、au回線の提供を開始したことを発表した。これまでdocomo回線のみを提供していたが、au回線（音声・SMS・データ通信）の提供を新たに開始し、docomo回線／au回線から好きな通信回線を選べるようになった。

メルカリモバイルでau回線が選択可能となった

2月16日より順次提供を開始し、2月20日にすべてのユーザーがau回線を利用可能となった。申し込み時だけでなく、既にメルカリモバイルを契約中のユーザーも回線変更が可能だ。docomo回線とau回線で、基本料金プランは同一となる（基本料金プラン4GB 990円～。別途所定の手数料がかかる）。

また、進学・就職・引っ越しなどの新生活シーズンに合わせ、3月5日～4月30日まで「メルカリモバイル1周年祭」第一弾・第二弾を開催。参加条件を満たすと、初月無料特典や2回線目以降申込みでポイントがもらえる複数回線特典の共通特典に加えて、第一弾は「メルカリ」で使える99％割引きクーポン（最大上限10,000円）、第二弾はポイント還元特典・端末購入特典など、合計最大28,000円相当の還元を付与する。キャンペーンはいずれも事前エントリーが必要。

メルカリモバイル1周年祭

第1弾は3月5日～3月31日。特典1は初月無料特典（登録手数料3,300円や初月の月額基本料など）。所定の付与条件をすべて満たしたユーザーに初月の月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および登録手数料の無料特典を付与する。登録手数料は3,300円が無料、初月の月額基本料は無料、初月のユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は無料となる（別途通話料がかかる）。

特典2は「メルカリ」で使える99％割引クーポン（最大上限10,000円）。初めて「メルカリモバイル」を申し込み、所定の付与条件を満たした人を対象に、「メルカリ」の買い物で使える99％割引きクーポンを付与する。4GB／10GBは上限5,000円、20GB／40GBは上限10,000円。

特典3は複数回線特典（最大8,000ポイント）。「メルカリモバイル」で2～5回線目の申込み審査を完了し所定の付与条件を満たした人を対象に、最大8,000ポイントを還元する。4GB／10GBは6,000ポイント、20GB／40GBは8,000ポイント。有効期限はポイントの有効期限はポイント付与日を含めて60日間。ポイント種別は付与されるポイントは無償ポイント。

第2弾は4月1日～4月30日。特典1は初月無料特典（登録手数料3,300円や初月の月額基本料など）。所定の付与条件をすべて満たしたユーザーに初月の月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および登録手数料の無料特典を付与する。登録手数料は3,300円が無料、初月の月額基本料は無料、初月のユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料は無料となる（別途通話料がかかる）。

特典2はポイント還元（最大14,000ポイント）。初めて「メルカリモバイル」を申し込み、所定の付与条件を満たした人を対象に、最大14,000ポイントを還元。4GB／10GBは3,000ポイント、20GBは8,000ポイント、40GBは14,000ポイント。有効期限はポイントの有効期限はポイント付与日を含めて60日間。ポイント種別は付与されるポイントは無償ポイント。

特典3は端末購入特典（7,000ポイント）。「メルカリモバイル」の加入と、期間中に「メルカリ」で1.4万円以上のスマートフォン本体を購入し、その他所定の付与条件を満たした場合、7,000ポイントを還元する。

特典4は複数回線特典（最大8,000ポイント）。「メルカリモバイル」で2～5回線目の申込み審査を完了し所定の付与条件を満たした人を対象に、最大8,000ポイントを還元する。4GB／10GBは6,000ポイント、20GB／40GBは8,000ポイント。有効期限はポイントの有効期限はポイント付与日を含めて60日間。ポイント種別は付与されるポイントは無償ポイント。

「メルカリモバイル」は、基本料金4GB 990円から使えて、申し込みから毎月のデータ通信量（ギガ）の管理、料金の支払いまで、すべてが「メルカリ」アプリで完結するモバイルサービス。日本初の機能として、ギガを「メルカリ」のように出品・購入できる（1取引200円から）。