インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月20日、MVNOサービス「IIJmio」において「15ギガプラン ステップアップキャンペーン」を開始した。期間は3月30日23時59分まで。

3月1日からの15ギガプラン料金改定に合わせたキャンペーン

このキャンペーンは、IIJmioギガプランの音声SIMまたは音声eSIMを契約中の回線が対象。現在2ギガプラン／5ギガプラン／10ギガプランを利用している回線を15ギガプランへ変更申し込みした場合、5GBのデータ容量が進呈されるという内容だ。特典の進呈時期は15ギガプラン利用開始月の下旬頃で、有効期限はデータ進呈月の翌月末日となる。適用は1回線につき1回のみ。

なお、2月1日から2月19日までの期間に15ギガプランへ変更申し込みをした場合もキャンペーンの対象となるとのことだ。ただし、「ハッピースマイルキャンペーン」「15ギガプランお試し割」「ハッピープライスキャンペーン」が適用予定または適用済みの回線は対象外となる。キャンペーンの詳細については特設ページで確認できる。

編集部メモ

IIJmioは2月3日に、15ギガプランの価格改定を発表している。これまで月額1,800円だった音声SIM／音声eSIMの15ギガプランの月額基本料金が1,600円になっており、200円の値下げ。データeSIMは1,430円→1,320円で110円の値下げ、データSIMは1,730円→1,530円で200円の値下げ、SMS付SIMは1,780円→1,580円で200円の値下げとなっている。新料金の適用開始は3月1日から。