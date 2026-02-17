インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月13日、個人向け光回線インターネットサービス「IIJmioひかり」において、最大通信速度1Gbpsの「IIJmioひかり・1ギガ」から最大通信速度10Gbpsの「IIJmioひかり・10ギガ」へのプラン変更手続きを新たに設け、5月14日より受付を開始すると発表した。

「オプションセット割引」の対象にも「IIJmioひかり」を追加

これまで「IIJmioひかり・1ギガ」から「10ギガ」へ変更する場合、利用者は一度プランを解約したうえで新規に申し込む必要があったが、今回の対応により契約を継続したまま1ギガのプランを利用中の顧客が10ギガのプランに変更できるようになる。あわせて「10ギガ」から「1ギガ」への変更も可能とし、利用環境やニーズに応じた柔軟なプラン見直しに対応するとしている。

プラン変更に伴う契約変更手数料は2,200円で、工事費は標準的な工事内容の場合で28,600円となる（設備や利用環境によって異なる）。なお、NTT東日本の提供エリアとNTT西日本の提供エリアをまたぐ引越しを伴う場合は、従来どおり一度解約の上で再度申し込む必要があるという。

あわせて、IIJmioオプションサービス「U-NEXT for スマートシネマ」「Hulu」とのセット利用時に割引を受けられる「オプションセット割引」の対象サービスに「IIJmioひかり」を追加し、5月利用分より適用を開始する。U-NEXT for スマートシネマは月額220円、Huluは月額110円の割引となる。割引の適用にはメールマガジンなどの受け取り設定が必要。