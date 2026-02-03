インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月3日、個人向けMVNOサービス「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」の15ギガプランについて、3月1日から月額基本料金を改定すると発表した。音声通話機能付きSIMは1,600円で提供する。現在同プランを利用中の顧客についても、手続き不要で新料金が適用される。

IIJmioモバイルサービス ギガプラン 月額基本料金

Xのフォロー＆リポストキャンペーンでは最新スマホをプレゼント

料金改定の対象となる15ギガプランにおいて、SIMの種別ごとに月額基本料金を引き下げる。音声通話機能付きSIMおよび音声eSIMは従来の1,800円から1,600円に改定。データSIMは1,730円から1,530円に、SMS機能付きSIMは1,780円から1,580円に引き下げる。また、データeSIMの月額基本料金についても、これまでの1,430円から1,320円へと改定される。

同社によると、2025年のプラン改定以降、5ギガプランや10ギガプランを中心に利用者から好評を得ているという。動画や音楽、ゲームなど大容量コンテンツをスマートフォンで利用する機会が広がり、データ利用量は増加傾向にあるとし、こうした利用動向を踏まえて15ギガプランの料金を見直したとしている。

この料金改定に合わせ、2月3日から3月31日まで「IIJmioハッピープライスキャンペーン」を実施する。このキャンペーンでは、5ギガ／10ギガ／15ギガプランの音声通話機能付きSIMおよびeSIMを対象に、最大6カ月間の月額料金割引やデータ容量の増量、通話定額オプションの割引を提供する。15ギガプランでは、データ容量を10GB増量して月間25GBとし、利用開始月から最大6カ月間は月額700円で利用可能になる。

IIJmioハッピープライスキャンペーンの内容

さらに、今回の料金改定を記念し、「IIJmio新料金！発表記念 Xフォロー&リポストキャンペーン」も実施する。IIJmio公式Xアカウント（@iijmio）をフォローし、対象投稿をリポストした人を対象に、抽選で「AQUOS R10」「motorola razr 60 ultra」「Galaxy Z Flip7 RAM12GB／ROM256GB」を各1名にプレゼントする。このフォロー＆リポストキャンペーンの実施期間は2月3日10時から2月10日14時59分まで。