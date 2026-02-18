KDDIと沖縄セルラーは2月18日、国内で初めてiOSとAndroidの異なるOS間でeSIM転送の手続きが可能になると発表した。従来も同一OS間（iOS間、Android間）でのeSIM転送には対応していたが、Apple、Google両社との協力により、新しい端末へ機種変更する際、iOSとAndroid間でeSIMを簡単に転送できるようになる。
iPhone 17シリーズやGoogle Pixel 10シリーズなど全38機種から対応を開始。対象機種は今後順次拡大する予定という。
対象となるのはau・UQ mobileを利用しているユーザーで、iOS側は29機種、Android側は9機種の計38機種で利用できる。
iOS対応機種
- iPhone 17シリーズ（無印・Pro・Pro Max）
- iPhone Air
- iPhone 16シリーズ（無印・Plus・Pro・Pro Max・16e）
- iPhone 15シリーズ（無印・Plus・Pro・Pro Max）
- iPhone 14シリーズ（無印・Plus・Pro・Pro Max）
- iPhone 13シリーズ（無印・mini・Pro・Pro Max）
- iPhone 12シリーズ（無印・mini・Pro・Pro Max）
- iPhone 11シリーズ（無印・Pro・Pro Max）
- iPhone SE（第3世代）
Android対応機種
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
eSIM転送の利用にはiOS 26.3以降、Android 16以降が必要で、利用中の機種を最新のソフトウェアにアップデートする必要がある。
対象機種の最新情報や利用手順の詳細はauまたはUQ mobileのホームページで確認できる。利用中の端末が対応していない場合の手続き方法についても、同ページで案内されている。
また、2月17日からeSIM転送の手続き受付時間を0:05～23:55に拡大。これにより、深夜から早朝を除くほぼ終日、eSIM転送の手続きが可能になった。
KDDIは2月18日から、スマートフォンのeSIM転送機能への対応に必要な開発要件を掲載する端末メーカー向けサポートサイトを開設する。端末メーカーであれば会員登録の上、誰でも閲覧可能。また、端末メーカーによる本機能の実装後には接続性を検証・試験できる環境を提供する。本サポートサイトに登録された端末は、auの回線を利用する際にeSIM転送を利用できる。