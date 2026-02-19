米Googleが、新しいスマートフォン「Google Pixel 10a」を海外で発表した。背面カメラの出っ張りのないフラットなデザインを採用したのが特徴。IP68の防水・防塵性能と耐久性の高い素材を採用し、aシリーズのPixelでもっとも頑丈なモデルに仕上げたとしている。

米国での価格は499ドル（約77,000円）で、米国では3月5日から販売する。Googleによると日本での販売も予定しているという。日本での価格や発売日は未定。

手の届きやすい価格で定評のあるPixel aシリーズの最新モデル。デザイン面の改良点は、背面のカメラバーを完全にフラットに仕上げたこと。ポケットなどからの出し入れがスムーズで、机などに置いた際も安定した状態で操作できるとしている。

本体のタフネス性能も高めた。IP68等級の防水・防塵性能と耐久性の高い素材を採用し、Pixel aシリーズで最も頑丈なモデルとした。ディスプレイには、さらに強化したCorning Gorilla Glass 7iを採用し、傷や落下に対する耐久性を向上した。

パネルは6.3インチのActuaディスプレイで、Pixel 9aと比較して11％明るく、直射日光下でも写真や動画を鮮やかに表示できるようにした。バッテリー駆動時間は30時間以上で、エクストリーム バッテリーセーバーを有効にすると最大120時間使える。

背面カメラは48MPのメインカメラと13MPの超広角カメラ。マクロフォーカスで近距離の細部を鮮明に撮影でき、ナイトサイトで暗所撮影にも対応する。

さらに、集合写真で全員がベストな表情になるようサポートする「Auto Best Take」や、ライティングや構図についてステップごとにアドバイスしてより良い写真撮影をサポートする「Camera Coach」にも対応する。

本体サイズは153.9×73×9mm、重さは183g。本体カラーはLavender、Berry、Fog、Obsidianの4色。