KDDIは1月23日、他社の3GサービスからMNPで乗り換えた場合、iPhone 16e（128GB）が一括50円、Google Pixel 9a（128GB）は一括250円で購入できるよう割引額を変更した。対象はau Online ShopとUQ mobileオンラインショップ。

現状で3Gサービスを提供しているのはNTTドコモのFOMAのみなので、現在もFOMAを利用しているユーザーを対象とした施策となる。

iPhone 16e（128GB）

iPhone 16e（128GB）の機種代金は112,800円だが、他社の3GサービスからMNPで乗り換えた場合に適用する「3Gとりかえ割（スマホ）」（33,000円引き）に加えて、1月23日からは「3Gとりかえ割プラス」（79,750円引き）を追加して適用し、一括50円とする。

Google Pixel 9a（128GB）

Google Pixel 9a（128GB）の機種代金は80,000円だが、他社の3GサービスからMNPで乗り換えた場合に適用する「3Gとりかえ割（スマホ）」（39,600円引き）に加えて、1月23日からは「3Gとりかえ割プラス」（40,150円引き）を追加して適用し、一括250円とする。

いずれも、申し込み時に3Gサービス契約中の電話番号とプラン名が分かる請求書（Web請求書の場合は印刷したもの）をアップロードする必要がある。