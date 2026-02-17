LINEヤフーが展開するゲームプラットフォーム「LINEポイゲ」において、新作育成ゲーム「LINE ポイ活チョッキンズ」の配信が2月16日に始まった。移動なし・位置情報不要の完全放置型で、スマホに負担をかけず手軽にLINEポイントを貯められる。対応端末はiPhone／Android、価格は無料。

「ポイ活はしたい。でも正直、がんばりたくない…」というユーザーの声に応える“がんばらないポイ活”がコンセプト。アキンド星の住人「ペソ」や「チョッキンズ」たちを育てながらLINEポイントを貯めていく。

キャラクターを育成しながらLINEポイントを貯められる

ゲーム内ではごはんやお風呂、おもちゃなどのお世話を通じてキャラクター「チョッキンズ」を育成する。育成した「チョッキンズ」たちは放置するだけで自動的に貯金箱にコインを貯めていく仕組みで、仕事中も就寝中もプレイヤーの代わりに働いてくれる。

一定時間が経過すると貯まったコインを回収でき、集めたコインはLINEポイントに交換可能。「チョッキンズ」を育てることでコインがより効率よく貯まるようになる。

「LINE ポイ活チョッキンズ」をインストールした状態で「LINEポイゲ」のゲームをプレイすると、育成に必要な「どんぐり」を追加で獲得でき、「チョッキンズ」の育成効率がアップする。

開発はSoWhat、運営はLINEヤフー。対応言語は日本語のみ、サービス地域は日本国内。