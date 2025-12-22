LINEヤフーは12月22日、LINEマイカードでApple Gift Cardを購入すると、購入金額の10％分のLINEポイントを還元する「年末年始 LINEポイント10％還元」キャンペーンを開始した。実施期間は2026年1月4日 23:59まで。

年末年始 LINEポイント10％還元キャンペーン

LINEマイカードは、LINE内のウォレットタブからアクセスして、ポイントカードや会員証を一括管理できるサービス。同サービスにおけるApple Gift Card登録数は、2025年7月時点で約200万件を突破している。

キャンペーン期間中にLINEマイカードでApple Gift Cardを購入すると、合計購入金額の10％分のLINEポイントを還元する。友だちに贈った場合も対象となるため、デジタルギフトとしても活用できる。獲得したLINEポイントはPayPayポイントにも交換可能だ。

ポイント付与は2026年2月上旬から中旬頃を予定。LINEウォレットのLINE公式アカウントより通知が届く。

キャンペーンの参加条件は、iPhoneでLINEを利用していること、期間中にLINEマイカードでApple Gift Cardを購入することの2点。エントリーは不要。Apple Gift Cardの購入にはPayPayの本人確認が必要となる。予算上限に達し次第、キャンペーンは終了する。

同社によれば、手軽に贈れて用途が幅広いApple Gift Cardの人気が高まっており、特に年末年始は家族や友人へのデジタルギフト需要が伸びる時期だという。今回のキャンペーンは、購買ニーズが高まるタイミングでの利用促進を目的に開催される。