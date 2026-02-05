LINEヤフーは、Netflixに個別に加入する料金と同額で「LYPプレミアム」の全特典に加え、Netflixを視聴できる新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始した。

「LYPプレミアム with Netflix」は、Netflixのエンターテインメント体験と、「LINE」を中心にした「LYPプレミアム」の多彩な特典を組み合わせた新セットプラン。2026年1月の発表当時は「2月上旬から提供」と案内されていた。料金体系は下記の通り。

プラン名称：LYPプレミアム with Netflix

月額料金：広告つきスタンダード 890円／スタンダード 1,590円／プレミアム 2,290円

LYPプレミアムは、LINE／ヤフー／PayPayのサービスをより便利に利用できる有料サービス（Web版月額508円、アプリ版月額650円）。1,500万種類以上のスタンプが使える「LINEスタンプ プレミアム」、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、LINEの送信メッセージを相手に気づかれずに取り消せる機能（未読の場合。7日間以内）といった特典を利用できる。

今回提供を開始した新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」に加入すると、Netflixの視聴および、LYPプレミアムの特典が利用できる。プランへの入会はLINEアプリ上の専用ページなどから行え、LYPプレミアムとNetflixの両方に初めて加入するユーザーには1カ月分の月額相当のPayPayポイントが付与される。加入方法は同社ヘルプセンターで詳しく紹介されている。

なおソフトバンクおよびワイモバイルを契約中のユーザーは、追加料金なしでLYPプレミアムを利用できるため、ソフトバンクが提供するNetflixセットプランや、ワイモバイルが2月中旬以降に実施予定のキャンペーンに申し込む方がお得に利用できる場合があるとしている。