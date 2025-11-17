LINEヤフーは11月17日、コミュニケーションアプリ「LINE」の「ウォレット」タブを「ミニアプリ」タブに刷新するリニューアルを2026年2月ごろをメドに実施するとアナウンスした。

導線を強化してユーザー体験を向上させるのが狙い

LINEの「ウォレット」タブは主にお金や支払いに関する機能がまとめられた画面。利用できるLINEクーポンの確認、各種ポイントカード・会員証の管理、ショッピング、資産運用、公共料金の支払いといった機能がここから利用できる。

これまでにリリースされたサービスは25,000件以上、月間利用者数は1,680万人を超えており、より使いやすく親しみやすい導線とするため、「ミニアプリ」タブへの刷新を図ることにしたという。

この「ウォレット」タブがリニューアルする「ミニアプリ」タブには、ユーザーが過去に利用したLINEミニアプリの履歴表示、よく使われているLINEミニアプリの表示、カテゴリごとに人気のLINEミニアプリを紹介するカテゴリ別のおすすめ枠、キャンペーン・注目サービスを訴求するバナー枠などが搭載される予定。

ユーザーはお気に入りのLINEミニアプリを「ミニアプリ」タブに登録できるほか、新設される特集欄や強化されるおすすめ欄により、より多くのLINEミニアプリを見つけられるようになる。これにより、「探す」「見つける」「繰り返す」という一連の体験をLINE内でスムーズに完結させられるようにするのが狙いだ。

なお、これまで「ウォレット」タブで利用できていたサービスは、リニューアル後の「ミニアプリ」タブでも同様に利用できるという。