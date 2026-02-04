Ryzen 7のX3Dプロセッサがさらに高速に

AMDの「Ryzen 7 9850X3D」は、大容量キャッシュ技術「3D V-Cache」を搭載するゲーミング向けCPUの新モデル。8コア/16スレッド、ベースクロック4.7GHzというスペックは既存の「同 9800X3D」と同じだが、最大ブーストクロックが5.2GHz→5.6GHzに引き上げられている。TDPは120Wのままで、CPUクーラーは付属しない。価格は95,000円前後。

AMDから「Ryzen 7 9850X3D」が登場。Ryzen 7の中では最上位モデルとなる

PCIe 5.0のSSDにハイエンドとエントリー

キオクシアの「Exceria PRO G2」は、PCI Express 5.0に対応する高速なM.2 NVMe SSD。同社の「BiCS」フラッシュを採用しており、データ転送速度はリードが最大14,900MB/s、ライトが最大13,700MB/sと、同社コンシューマ向け製品の中で最速を誇る。価格は、1TBが39,000円前後、2TBが59,000円前後、4TBが100,000円前後。

キオクシアの「Exceria PRO G2」。同社M.2 NVMe SSDのハイエンドモデルとなる

こちらは「Exceria G3」。PCIe 5.0対応モデルのラインナップを拡充させた

また、PCI Express 5.0に対応するエントリーモデルとして、「Exceria G3」も新たにラインナップ。こちらはリードが最大10,000MB/s、ライトが最大9,600MB/sとなり、高いコスパが期待できそうだ。価格は、1TBが26,000円前後、2TBが44,000円前後。

シングルフレームファン採用の簡易水冷

Thermaltakeの「TH V3 ARGB Sync」シリーズは、フレーム一体型のARGBファンを採用したオールインワン水冷CPUクーラー。電源/LEDのケーブルが各1本ですむため、配線がシンプルで簡単だ。最上位モデル「TH360 V3 Ultra ARGB Sync」は、水冷ブロックに3.95インチ液晶画面(解像度720×720)を搭載し、価格は21,500円前後。

Thermaltakeの「TH360 V3 Ultra ARGB Sync」。カラーはブラック/ホワイトを用意

「TH360 V3 ARGB Sync」。ファンのフレームが一体型のため、配線がスッキリする

"Ultra"が付かないTH V3 ARGB Syncの通常モデルは、水冷ブロックにインフィニティミラーを搭載する。価格は、36cmモデルの「TH360 V3 ARGB Sync」が14,500円～15,000円前後で、このほか24cmモデル「TH240 V3 ARGB Sync」も発売予定だ。

オールブラックのフラグシップ簡易水冷

DeepCoolの「Spartacus 360」は、3.4インチ液晶画面(解像度480×480)を搭載するオールインワン水冷CPUクーラー。ARGBライティングは無く落ち着いたデザインだが、システム情報や画像などを表示する液晶画面は欲しいというユーザーに良いだろう。最新の第6世代ポンプを採用し、最大320WのTDPに対応するという。ツクモでの価格は35,979円。

1万円以下で買えるPCケースが3モデル

Okinosの「MiniArt 4」は、フロントと左サイドにメッシュパネルを採用し、エアフローに優れるmicroATXケースだ。安価ながら、12cmファンをボトムに2個、リアに1個標準搭載。トップには24cmラジエータを搭載することもできる。電源ユニットはフロント側に配置され、ケースサイズは24.5リットルとコンパクトだ。価格は7,500円前後。

Okinos「MiniArt 4」のシステム構築例。電源はフロント側に配置されている

トップパネルの角に埋め込まれたウォールナット材のロゴバッジがオシャレだ

また「Aqua 6 Infinity」は、ピラーレス仕様のミドルタワーケースだ。グラフィックスカードは最長435mmまで対応。ARGBファンを3個標準搭載しながら、価格は9,000円前後と安い。さらに、ミドルタワーケースとしては「612 C ARGB」も用意。こちらもARGBファンを4個標準搭載しながら価格は8,000円前後と安く、高いコスパが期待できそうだ。

こちらは「Aqua 6 Infinity」。インフィニティミラーのARGBファンが付属する

「612 C ARGB」もミドルタワーケース。安価ながら、エアフロー性能は高そう

Thunderbolt 4搭載の小型ベアボーン

ASRockの「DeskMini B860」は、Intel B860チップセットを搭載する小型ベアボーンだ。155×155×80mmというコンパクトなサイズながら、マザーボード上にはM.2スロットをデュアル搭載。背面には、Thunderbolt 4、デュアルDisplayPort、HDMIポートを備え、最大4画面の映像出力に対応するなど、拡張性は高い。価格は36,000円前後だ。

外出先でも大画面でゲームをプレイ可能

ITPROTECHの「LCD23HCR-IPSG」は、23.8インチのIPSパネルを搭載したモバイルゲーミングディスプレイ。144Hzのリフレッシュレートに対応しており、外出先でも快適なゲームプレイが可能だろう。本体の厚さはわずか13mmに抑えられており、持ち運びがしやすい。映像入力は、USBタイプC、ミニHDMIなど。ツクモでの価格は40,320円だ。