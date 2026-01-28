国内では2026年1月30日の午前11時から発売がスタートするAMDの最新CPU「Ryzen 7 9850X3D」。大ヒットCPU「Ryzen 7 9800X3D」からブーストクロックを400MHz向上させた強化版だ。Ryzen 9 9950X3D、Ryzen 7 9800X3D、Core Ultra 9 285Kを交えて、その実力を検証していこう。

Ryzen 7 9850X3Dの性能をテストする

Ryzen 7 9800X3Dからブーストクロックを向上

Ryzen 7 9850X3Dは、AMDのZen 5アーキテクチャを採用し、3D V-Cacheを搭載する「X3D」シリーズの最新モデルだ。グローバルでの発売は2026年1月29日でメーカー希望小売価格は499ドル。国内では2026年1月30日の午前11時からの発売、価格は94,800円だ。

Ryzen 7 9850X3Dのパッケージ。CPUクーラーは付属しない



Ryzen 7 9850X3Dの表と裏。ソケットAM5対応だ

Ryzen 7 9850X3DのCPU-Z。9800X3Dと同じく96MBの大容量3次キャッシュを搭載

改めて「X3D」シリーズについて解説しておこう。大容量3次キャッシュの「3D V-Cache」を搭載したモデルで主にゲームのフレームレート向上に効果が高く、それゆえ2024年11月発売のRyzen 7 9800X3D（8コア16スレッド）は“ゲーミング最強CPU”として長期の人気となった。そこからコア数を増やし、クリエイティブワークにも強くなった16コア32スレッドのRyzen 9 9950X3Dと12コア24スレッドのRyzen 9 9900X3Dが登場。ラインナップは充実していった。

そこに加わったのが今回テストする「Ryzen 7 9850X3D」だ。8コア16スレッドで3次キャッシュは96MBと基本スペックはRyzen 7 9800X3Dはほとんど同じ。異なるのはブーストクロックで5.2GHzから5.6GHzと400MHz向上している。この“400MHz”がアプリやゲームにおけるパフォーマンスにどこまで影響するのかがポイントだ。

CPU Ryzen 9 9850X3D Ryzen 9 9950X3D Ryzen 9 9900X3D Ryzen 7 9800X3D 価格 499ドル 699ドル 599ドル 479ドル コア数 8 16 12 8 スレッド数 16 32 24 16 定格クロック 4.7GHz 4.3GHz 4.4GHz 4.7GHz 最大ブーストクロック 5.6GHz 5.7GHz 5.5GHz 5.2GHz 3次キャッシュ 96MB 128MB 128MB 96MB 対応メモリ DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 PCI-Express Gen5 28レーン Gen5 28レーン Gen5 28レーン Gen5 28レーン TDP 120W 170W 120W 120W 内蔵GPU Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics CPUクーラー なし なし なし なし

なお、このクロック向上の実現は2世代3D V-Cacheの構造が大きく影響している。Ryzen 7000シリーズのX3DはCPUダイの上に3D V-Cacheをかぶせるように搭載していたため、熱がこもりやすく、3D V-Cache非搭載のモデルよりも動作クロックが低かった。Ryzen 9000シリーズの第2世代3D V-Cacheでは、CPUダイの下に搭載することで冷却効率が高まり、クロックを高めやすくなったからだ。

第2世代3D V-CacheはCPUダイの下に大容量キャッシュを搭載することで熱問題をクリアした。Ryzen 9000シリーズのX3D共通の特徴だ

なお、AMDではゲームにおけるパフォーマンスについて、IntelのCore Ultra 9 285Kに対してRyzen 7 9800X3Dは平均24％、Ryzen 7 9850X3Dは平均27％性能が高いとしている。実際のテストでも同じ結果になるか注目したい。

AMDによるとRyzen 7 9850X3DはCore Ultra 9 285Kよりも平均27％ゲーミングパフォーマンスが高いという

低画質でのフレームレート底上げに確かな効果アリ！

ここからは、ベンチマークを実行していこう。CPUの設定や検証環境は以下の通りだ。

Ryzen 7 9850X3D（8C/16T） TDP120W/PPT162W/TDC120A/EDC180A/Tj95℃ Ryzen 9 9950X3D（16C/32T） TDP170W/PPT200W/TDC160A/EDC225A/Tj95℃ Ryzen 7 9800X3D（8C/16T） TDP120W/PPT162W/TDC120A/EDC180A/Tj95℃ Core Ultra 9 285K（24C/24T） PL1=250W/PL2=250W/ICCMAX=347A/Tj105℃

【検証環境】 ［AMD］ CPU Ryzen 7 9850X3D、Ryzen 9 9950X3D、Ryzen 9 9800X3D マザーボード GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D ICE（AMD X870E） ［Intel］ CPU Core Ultra 9 285K マザーボード MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI（Intel Z890） ［共通］ メモリ G.SKILL TRIDENT Z5 neo RGB F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR(PC5-48000 DDR5 SDRAM 16GB×2) システムSSD Samsung 9100 PRO MZ-VAP1T0B-IT(PCI Express 5.0 x4、1TB) ビデオカード ASUS TUF-RX9070XT-O16G-GAMING（AMD Radeon RX 9070 XT） CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS（簡易水冷、36cmクラス） 電源 Super Flower LEADEX III GOLD 1000W ATX 3.1（1,000W、80PLUS Gold） OS Windows 11 Pro（25H2）

まずは、CGレンダリングでシンプルにCPUパワーを測定する「Cinebench 2024」、「Cinebench R23」とPCの基本的な性能を測定する「PCMark 10」を見ていこう。

Cinebench 2024

Cinebench R23

PCMark 10

Cinebenchのマルチコアは、コア数が効くため16コアの9950X3Dや24コアの285Kが強くなる。同じ8コアの9800X3Dと比べると、400MHzのブーストクロック向上が効いており、マルチコア、シングルコアとも9850X3Dのほうが高いスコアとなった。確かな効果が確認できる。PCMark 10は負荷のそれほど高くないテストなので大きな差はついていない。

続いて、もっとも重要な実ゲームを試そう。まずは軽めのゲームから「オーバーウォッチ2」と「マーベル・ライバルズ」を実行する。オーバーウォッチ2は、botマッチを実行した際のフレームレートをCapFrameXで計測、マーベル・ライバルズはゲーム内のベンチマーク機能を利用した。GPU負荷が低くCPUの性能差が出やすい低画質設定と、GPU負荷が高くCPUの差が比較的出にくい最高画質設定の2種類でテストしている。解像度はフルHDに統一した。

オーバーウォッチ2

注目は低画質だ。どちらのゲームも9850X3Dがトップに立った。同じ8コアの9800X3Dよりも最高画質設定も含め、フレームレートが高くなっており、ブーストクロックの高さが効いていると見てよいだろう。

続いて重量級ゲームとしてハンティングアクションの「モンスターハンターワイルズ」とオープンワールドRPG「サイバーパンク2077」を試そう。モンスターハンターワイルズはベースキャンプの一定コースを移動した際のフレームレートをCapFrameXで計測、サイバーパンク2077はゲーム内のベンチマーク機能を利用した。なお、モンスターハンターワイルズは2026年1月28日実施のパフォーマンス改善が含まれるアップデート（Ver.1.040.03.01）適用前のデータになるため、参考程度に見てほしい。

モンスターハンターワイルズ

サイバーパンク2077

モンスターハンターワイルズはCPUのコア数が効きやすいゲームであるため、16コアの9950X3Dがトップに立った。ただ、9800X3Dよりも最高画質、低画質よりもフレームレートが伸びており、ブーストクロックの高さが活きている。サイバーパンク2077は最高画質設定のレイトレーシング：オーバードライブは非常に描画負荷が高く、GPUがボトルネックになってCPUによる差がほとんどなかった。その一方で低画質設定では9850X3Dがトップ。動作クロックの高さが効いている。

クリエイティブ系のテストも試そう。まずは実際にAdobeのPhotoshopとLightroom Classicでさまざまな画像処理を行う「Procyon Photo Editing Benchmark」から。

Procyon Photo Editing Benchmark

主にCPUで処理される「Batch Processing」は、コア数の多い9950X3Dや285Kが強さを見せたが、CPUとGPUの両方を使うImage Retouchingは9850X3Dがトップに。画像処理でも優秀な結果を見せた。

続いて、エンコードアプリの「HandBrake」を使って、約3分の4K動画ファイルをH.264とH.265のフルHDにエンコードするのにかかった時間を計測した。

CPUをフルに使い処理なので、コア数の多い9950X3Dと285Kが高速にエンコードを行えている。同じ8コアの9800X3Dと比べると9850X3Dはわずかに短い時間で処理を終えており、ここでもクロックの高さが活きたと言ってよいだろう。

最後に温度や消費電力、動作クロックをチェックしておこう。まずは、システム全体の消費電力から。アイドル時は起動10分後、そのほかはベンチマーク実行時の最大値だ。電力計にはラトックシステムの「REX-BTWATTCH1」を使用した。

システム全体の消費電力

Cinebench 2024はCPUだけに負荷がかかる処理なので、コア数の多い9950X3Dと285Kの消費電力が高くなる。9850X3Dと9800X3Dはほとんど変わらない結果だった。サイバーパンク2077はGPU負荷がメインになるため、Cinebenchほど大きな差は出ていない。

続いて、Cinebench 2024のマルチコアを10分間動作させたときのCPU温度、動作クロック、消費電力の推移を確認しよう。「HWiNFO Pro」を使用し、CPU温度はRyzen系が「CPU (Tctl/Tdie)」の値、Core Ultra 9 285Kが「CPU Package」、動作クロックはRyzen系が「Average Effective Clock」、Core Ultra 9 285Kが「P-core 0 Clock」、CPU単体の消費電力は「CPU Package Power」の値だ。室温は22℃。

CPU温度の推移

CPU消費電力の推移

CPU動作クロックの推移

温度は9850X3Dが平均71.9℃、9950X3Dが平均69.8℃、9800X3Dが平均71.9℃、285Kが平均68℃だ。どのCPUの温度も低く、36cmクラスの水冷クーラーなら心配なく運用できるだろう。動作クロックについては、9850X3Dが5.26GHz前後、9950X3Dが5GHz前後、9800X3Dが5.12GHz前後、285Kが5.27GHz前後での推移となった。9850X3Dが9800X3Dよりも高クロックで動作しているのをしっかりと確認できた。

消費電力については、9850X3Dと9800X3Dは電力リミットのPPTは162Wだが、前者は141W前後、後者は132W前後で推移、9950X3DはPPTが200Wでほぼその上限で推移、285Kのリミットは250Wだが、205W前後での推移となった。

8コア最強のゲーミングCPUなのは間違いない

9800X3Dからブーストクロックを400MHzアップさせたことで、さらにゲーミング性能を伸ばした。ゲーミング最強CPUの座は9850X3Dに移ったと言ってよいだろう。フレームレートを可能な限り伸ばし、540Hzや610Hzと言った超高リフレッシュレートのゲーミングモニターを存分に活かせるPC環境を求めている人にとっては有力な選択肢だ。ただ、価格は94,800円。9800X3Dが7万3,000円前後まで価格が下がってきていることを考えると、どちらを選ぶか非常に悩ましいところ。まずは、悩むほどよいCPUが登場したことを素直に喜ぶとしよう。