「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.1」公開。セミファンレス挙動のバグ修正

米AMDは6月2日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバとして「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.1」をリリースした。新作ゲームへの対応が行われている。
『F1 25: 2026 Season Pack』『World of Tanks: HEAT』へのサポートを追加するドライバアップデート。Radeon RX 9000シリーズでモニターがスリープになると、セミファンレス動作が勝手に有効化されてしまう問題が解消されている。
修正済みの問題
- Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『Subnautica 2』および『Marvel Rivals』をプレイ中に、アプリケーションが不定期にクラッシュする現象が発生する場合があった。
- Radeon RX 6000シリーズグラフィックス製品で『Enshrouded』をプレイしている際に、画面表示にアーティファクト（視覚的な異常）が生じることがあった。
- Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品では、モニターがスリープ状態に入ったり電源がオフになった後、ゼロRPMモードが自動的に再有効化される場合があった。
既知の不具合
- AMD Ryzen AI 9 HX 370搭載システムで『Battlefield 6』をプレイする際、アプリケーションの断続的なクラッシュやドライバーのタイムアウトが発生する場合がある。AMDでは現在、開発者と協力してこの問題の早期解決に取り組んでおり、可能な限り迅速に対応をリリースする予定です。
- AMD製グラフィックス製品を使用して『Battlefield 6』をAMD RecordおよびStream機能で録画・配信する場合、テクスチャのちらつきや破損が発生することがある。
- Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『Battlefield 6』をプレイ中に、AMD Software: Adrenalin Edition上でAMD FSRアップスケーリングおよびAMD FSRフレーム生成機能が「無効」と表示される場合がある。
- Radeon RX 7000シリーズ以降のグラフィックス製品でBlenderを実行する際、アプリケーションが断続的にクラッシュする現象が発生することがあります。この問題が発生しているユーザーの方は、AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1のインストールを推奨します。
- Radeon RX 6000シリーズグラフィックス製品とSteamVRを併用してHP Reverb G2ヘッドセットを使用する場合、画面が紫色に変色する現象が発生する可能性がある。
- HuggingFaceおよびGitHubへのアクセスが制限されている一部地域では、AI Bundleコンポーネントのインストール時に失敗が発生する場合がある。