米AMDは6月2日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバとして「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.1」をリリースした。新作ゲームへの対応が行われている。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.6.1」公開。セミファンレス挙動のバグ修正

『F1 25: 2026 Season Pack』『World of Tanks: HEAT』へのサポートを追加するドライバアップデート。Radeon RX 9000シリーズでモニターがスリープになると、セミファンレス動作が勝手に有効化されてしまう問題が解消されている。

修正済みの問題

Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『Subnautica 2』および『Marvel Rivals』をプレイ中に、アプリケーションが不定期にクラッシュする現象が発生する場合があった。

Radeon RX 6000シリーズグラフィックス製品で『Enshrouded』をプレイしている際に、画面表示にアーティファクト（視覚的な異常）が生じることがあった。

Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品では、モニターがスリープ状態に入ったり電源がオフになった後、ゼロRPMモードが自動的に再有効化される場合があった。

既知の不具合