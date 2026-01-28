ウッディな外観のRyzen向けAeroマザー
GIGABYTEの「X870E Aero X3D Wood」は、木目調パネルがオシャレなAMD X870Eチップセット搭載マザーボード。近年増加している木材使用のPCケースなどと相性が良いだろう。ワンクリックで性能を向上できる「X3Dターボ・モード2.0」を搭載。デュアルUSB4タイプC、デュアル5GbE、M.2スロット×4等、インタフェースも強力だ。価格は67,000円前後。
また、ウルトラハイエンド向けのモデルとして、X870EチップセットのE-ATXマザーボード「X870E Aorus Xtreme X3D AI TOP」も登場している。24+2+2フェーズの強力な電源回路やデュアル10GbEに加え、5インチ液晶やメモリ冷却ファンなどを搭載。ボトルオープナーやタンブラーなど、付属するノベルティも充実している。価格は228,000円前後。
液晶画面を搭載したRadeon RX 9070 XT
ASRockから、TaichiブランドのRadeon RX 9070 XTグラフィックスカード「RX9070XT TCW 16GO」が登場した。トリプルファンのホワイトモデルで、LEDはスイッチでオフにすることも可能だ。大きな特徴は、側面に液晶画面を搭載したこと。ここにはGPU温度などのシステム情報や、アニメーションを表示できるという。価格は165,000円前後。
NZXTのLCPファンにはフレーム一体型も
NZXTの「Performance」シリーズは、液晶ポリマー(LCP)を採用した高性能ファン。高速回転でも変形しにくいため、ブレードとフレームの隙間を小さくし、気流漏れや乱流を抑えている。12cmモデル「F120X」と14cmモデル「F140X」のほか、一体型の「F240X」「F280X」「F360X」もラインナップ。価格は7,500円前後(F120X)～20,000円前後(F360X)だ。
スイッチ付きコードが付属するSFX電源
Lian Liの「SP Platinum」は、SFXサイズの80 PLUS Platinum電源。SFX電源はPCケース前方などに格納され、電源スイッチを押せなくなる場合もあるが、この製品には電源スイッチ付きの延長ACコードが付属、物理的なオン/オフ操作が可能だ。ATX用の変換ブラケットも付属する。価格は、850Wモデルが28,000円前後、1000Wモデルが32,000円前後。
Fractalの「Pop Air」に第2世代モデル
Fractal Designの「Pop 2 Air」は、エアフローに優れるミドルタワーケースだ。ハニカムデザインのメッシュフロントパネルには、標準でトリプルファンが付属。グラフィックスカードの冷却をサポートするというエアガイドも備える。価格は、通常モデル(Solid/TG)が16,500円前後、ARGBファン搭載モデルが18,500円前後。
Light BaseシリーズにARGB非搭載モデル
be quiet!の「Light Base 500」は、ピラーレス仕様のミドルタワーケースだ。Light Baseシリーズでは最も安価なモデルとなるが、標準で12cmファン×4個が付属。サイドファンのフレームは斜めを向いており、グラフィックスカードを効率的に冷却できる。ツクモでの価格は19,980円。ARGBモデルの「Light Base 500 LX」もあるが、こちらは未入荷だ。
ボリュームノブまで搭載する多機能ドック
AREAの「The Quadrant」(SD-UCBOX-B)は、非常に多機能なドッキングステーションだ。HDMI×2、GbE、SDカードスロット、USBポートなどを備えるほか、上面には大型ボリュームノブと4つのショートカットキーを搭載。音量調整やミュート、画面ロックやスクリーンショットなどの操作を、手元で行うことができる。ツクモでの価格は8,470円。