GODLIKEが10周年、数量限定の記念モデル

MSIの「MEG X870E GODLIKE X Edition」は、GODLIKEの10周年を記念したというAMD X870Eチップセット搭載マザーボード。数量限定生産の特別モデルとなっており、M.2ヒートシンクにはシリアルナンバー(1～1000)が入っている。マザーボード本体のほか、ブラックラッキー君ぬいぐるみなど、付属品まで限定デザインだ。価格は260,000円前後。

MSIの「MEG X870E GODLIKE X Edition」。M.2ヒートシンクにはシリアルNo.入り

付属品も超豪華だ。M.2ヒートシンクを飾っておけるスタンドまで同梱される

レッド×ブラックの限定GeForce RTX 5090

ASUSの「ROG-MATRIX-RTX5090-P32G-30TH」は、同社グラフィックスカードの30周年を記念したという限定モデル。初代製品を彷彿とさせるデザインを採用したGeForce RTX 5090カードで、クワッドファン、銅製ベイパーチャンバー、液体金属グリスなど、性能を追求した仕様となっている。同社BTFマザーボードにも対応し、価格は749,000円前後。

COMPUTEXで話題のマイクラっぽい簡易水冷

Thermaltakeの「MineCube Ultra ARGB Sync」は、水冷ブロックに3.95インチの4面LCDパネルを備えたオールインワン水冷CPUクーラー。解像度は720×720で、4画面を連動させた演出を楽しむことができる。ラジエータには、磁気デイジーチェーン接続のARGBファンをトリプル搭載。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は53,000円前後だ。

Thermaltakeの「MineCube Ultra ARGB Sync」。リバースブレードも付属する

水冷ブロックには、最大3,500rpmのVRMファンも内蔵。CPU周辺まで冷却する

新型ヒートパイプを搭載したCPUクーラー

Cooler Masterの「Hyper 212 3DHP」「V4 Alpha 3DHP」は、同社独自の「3DHP」テクノロジを採用したCPUクーラー。通常のU字型ヒートパイプの中央にもう1本追加した形になっており、フィン中央部にも熱を伝達、2本のヒートパイプながら、従来の4本構成に匹敵する冷却性能を実現したという。価格はそれぞれ、3,500円前後と6,000円前後。

Cooler Masterの「Hyper 212 3DHP」。定番CPUクーラーの3DHP版で、価格も安い

こちらは「V4 Alpha 3DHP」。自動車のエンジンのようなデザインを採用している

CPSからは20周年の簡易水冷限定モデル

CPSの「DE360 PRO」は、タービンのような水冷ブロックのデザインが特徴的なオールインワン水冷CPUクーラーだ。強力なデュアルポンプを内蔵しており、ARGBライティングを備えたアルミニウムシェルは高級感がある。ファンはデイジーチェーン接続の「F5 R120」を搭載する。価格は、ブラックが15,000円前後、ホワイトが16,000円前後。

通常/側面配置を自由に選べるGold電源

Lian Liの「RS」は、ACケーブルの差し込み口が90°回転するというユニークなギミックを備えた80 PLUS Gold電源。PCケースに合わせて電源の向きを変え、フルモジュラーのコネクタの位置を使いやすいようにできる。カラー(ブラック/ホワイト)、容量(1000W/1200W)、USBハブ(有/無)の違いで6モデルがあり、価格は27,000円前後～32,000円前後。

Lian Liの「RS」。回転式ACインレットを備え、電源の設置方向を変えられる

USBハブ「RS HUB」付属モデルも用意。本体にはマグネットで簡単に着脱可能だ

初音ミクデザインの可愛いmicroATXケース

ASUSの「A23 Hatsune Miku Edition」は、初音ミクとコラボしたmicroATXケース。ミクらしいブルーグリーンとピンクのカラーリングを採用したほか、左サイドにはネクタイをイメージしたヘッドセットフックも用意した。コンパクトながら、最長38cmのグラフィックスカードや36cmラジエータに対応する。価格は16,000円前後。

ASUSの「A23 Hatsune Miku Edition」。コラボモデルとしては買いやすい価格だ

トップには初音ミクのシルエットが。フロントI/OにはUSBタイプCも用意する

クールなデザインでも安価なミドルタワー

Cooler Masterの「QUBE 540」は、カスタマイズ性の高いミドルタワーケースだ。キャリーハンドルやI/Oパネルは、様々な位置に取り付け可能。電源ユニットの設置場所が柔軟に調整できるほか、グラフィックスカードの垂直配置にも対応する。カラーはムーンストーン(ホワイト)/スターダストアイアン(ブラック)の2種類で、価格は12,000円前後。

Cooler Masterの「QUBE 540」。縦置きのほか、横置きにも対応するという

各面のパネルの穴には、3Dプリンタで出力したアクセサリを追加することも可能

フロントがウッディなmicroATXケース

Zalmanの「P10 Namu」は、フロントに木目調の格子パネルを採用した和風な雰囲気のmicroATXケースだ。12cmファン×3を標準搭載するほか、24cmラジエータに対応。フロントとトップに加え、右サイドにも広いメッシュ部が設けられ、エアフローに優れている。カラーはブラックとホワイトをラインナップし、価格は11,000円前後。