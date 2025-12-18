Ryzen 9000向けのメモリOC特化マザー

MSIの「B850MPOWER」は、メモリオーバークロックに最適化したというAMD B850チップセット搭載マザーボード。MPOWER Allianceとして各メモリメーカーと協業しており、ワンクリックで安定した高いメモリ周波数を引き出すことができる。付属カード「EZ Dashboard」を使えば、各種機能が手元で利用できて便利だ。価格は43,000円前後。

また同社からは、Core Ultra向けのIntel B860チップセット搭載マザーボード「PRO B860M-B」も新発売。ホワイトシルバーのヒートシンクを搭載したシンプルデザインのmicroATXモデルで、ビジネスユースに適している。M.2 Gen5スロットには、ヒートシンク「M.2 Shield Frozr」を搭載。価格は18,000円前後と、コスパが良さそうだ。

microATXのX870搭載マザーにブラック版

GIGABYTEの「X870M Aorus Elite WIFI7」は、AMD X870チップセットを搭載するmicroATXマザーボードだ。すでにホワイト版(ICE)が発売されており、これはそのブラック版となる。14+2+2フェーズの強力な電源回路や、大型ヒートシンクを搭載。そのほか40GbpsのデュアルUSB4タイプC、2.5GbE、Wi-Fi 7なども備える。価格は36,000円前後。

GIGABYTEの「X870M Aorus Elite WIFI7」。ヒートシンクも基板もブラックだ

microATXながら、バックパネルI/Oは充実。デュアルUSB4タイプCを備える

ROGのPlatinum電源にホワイトモデル

ASUSの「ROG-THOR-1200P3-WHITE-GAMING」は、ハイエンド向け80 PLUS Platinum電源のホワイトモデル。GaN(窒化ガリウム) MOSFETによる高い電力効率を実現したほか、GPUの電圧を安定させる「GPU-First」機能も備えた。マグネット式のOLEDディスプレイには、消費電力をリアルタイムで表示できる。容量は1,200Wで、価格は85,000円前後。

日常ゲーミングに最適というGold電源

Cooler Masterの「Elite Gold」は、フルモジュラー仕様の80 PLUS Gold電源。静音・長寿命のライフルベアリングファンを搭載しており、最高40°Cの高温環境でも安定した動作が可能だという。奥行きは14cmとコンパクトで、PCケースとの互換性が高い。価格は、850Wモデルが16,000円前後、1,000Wモデルが19,000円前後。

Cooler Masterの「Elite Gold 850」。スタンダードな80 PLUS Gold電源だ

「Elite Gold 1000」も外観は同じ。大容量ながら奥行きは14cmとコンパクトだ

ターコイズブルーが特徴的なミドルタワー

Geometric Futureのミドルタワーケース「Model 5」に、新色「ブラック/ターコイズブルー」(GF-M5-BB)が追加、発売が開始された。ベースカラーがブラックで、フロントの電源カバーがターコイズブルーというデザインはオシャレ。価格は、ファン無しモデルが15,000円前後、14cmファンが5個付属するモデル(PLUS)が23,000円前後だ。

Geometric Futureの「Model 5」。これはファンが付属するモデル(PLUS)だ

こちらはファン無しモデル。安価ながらオシャレで、ハイエンドにも対応する

最短25mmに対応するVGAサポートステイ

アイネックスの「VHD-05」は、超ショートタイプというVGAサポートステイ。最短25mmとコンパクトなため、間隔が狭いミニケースなどでも利用可能だ。2段式構造を採用しており、高さを48mmまで伸ばすことも可能。底面にはマグネットを内蔵し、安定性を高めた。本体の材質はアルミ製で、カラーはブラック。価格は800円前後だ。

掃除ツールをすぐ取り出せるアイデア商品

AREAの「パムクリ」(MS-PACL)は、掃除キットが内部に収納されたパームレスト。15種類の専用ツールが付属しており、キーボードの隙間や、USBコネクタの内部などを、すぐに掃除することができる。本体側面には、展開式のスマホスタンドも装備。カラーはブラックとホワイトの2色で、ツクモでの価格は3,000円だ。

また「トリクリ」(MS-TRCL-SBK)は、掃除キットを収納したスマホスタンドだ。三角形の本体内部に、13種類の専用ツールを格納。必要なときにすぐに取り出し、各デジタルデバイスを掃除できる。スマホスタンドのほか、横にすればペン立てとしても利用可能な設計だという。同ショップでの価格は2,680円。