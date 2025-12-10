Ryzen 9000に初のRadeon非搭載モデル

AMDの「Ryzen 9000」シリーズに、最下位モデルとなる「Ryzen 5 9500F」が登場した。GPU機能が省略された「F」型番の製品で、グラフィックスカードを使用するユーザー向けとなる。CPUクーラーは「Wraith Stealth」が付属し、価格は37,500円前後。上位モデル「9600」との差は1,000円ほどしかなく、どちらを選ぶかはやや悩ましいところだ。

AMDから「Ryzen 5 9500F」が登場した。ソケットは従来通りAM5となる

ASUSからB850搭載の白いmicroATXマザー

ASUSの「ROG Strix B850-G Gaming WIFI」は、AMD B850チップセットを搭載するゲーミング向けのmicroATXマザーボード。14+2+1フェーズの強力な電源回路などを備えつつ、ヒートシンクや基板はホワイト基調のデザインでまとめた。M.2スロットは4つも搭載し、ネットワークはIntel 2.5GbE、Wi-Fi 7を備える。価格は45,000円前後。

ASUSの「ROG Strix B850-G Gaming WIFI」。ヒートシンクはカラフルなデザインが目を引く

バックパネルには、DisplayPort、HDMI、2.5GbE、USBタイプC(20Gbps)などを備える

SAPPHIREのRyzen 9000向けB850マザー

SAPPHIREから、AMD B850チップセット搭載マザーボードが多数新発売。ゲーミング向けには、ATX版の「Nitro+ B850A WIFI7」とmicroATX版の「Nitro+ B850M WIFI」があり、価格は30,000円前後と25,000円前後。そのホワイトモデルとなる「Pure B850A WIFI7」「Pure B850M WIFI」もあり、こちらは34,000円前後と27,000円前後だ。

SAPPHIREの「Nitro+ B850A WIFI7」。M.2スロット×3にはヒートシンクも搭載

「Nitro+ B850M WIFI」。microATXながら、大型ヒートシンクを搭載している

こちらは「Pure B850A WIFI7」。Nitro+と似ているがヒートシンクがやや小さい

microATX版の「Pure B850M WIFI」も用意。コスパが魅力のホワイトモデルだ

木目調デザインのオシャレなCPUクーラー

DeepCoolの「AK700 Digital」は、トップカバーにデジタルディスプレイを搭載したハイエンド向けのCPUクーラーだ。ヒートパイプは7本搭載。独自ソフト「DeepCreative」のAIチューニングにより、冷却性と静音性を最適化するという。ホワイトモデルは木目調のトップカバーを採用しており、外観は非常にオシャレだ。ツクモでの価格は10,980円。

DeepCoolの「AK700 Digital」。ホワイトモデルのみ木目調のトップカバーを採用

ブラックモデルも用意。「CTT(Core Touch Technology) 2.0」で効率的に熱を移動

側面コネクタでアクセスしやすい電源

Corsairの「HXi Shift 2025」は、コネクタを側面に配置したCybenetics Platinum電源。iCUE LINKハブも内蔵し、対応デバイスを簡単に接続できる。容量は1000W/1200W/1500Wの3種類で、価格は45,500円前後～60,000円前後。Cybenetics Gold電源の「RMx Shift 2025」も側面コネクタで、こちらは850Wが23,500円前後、1000Wが30,000円前後だ。

Corsairの「HXi Shift 2025」。iCUE LINK対応デバイスを最大24個接続できる

こちらは「RMx Shift 2025」。ファン回転数を手動で調節するツマミもある

水冷ラジエータを隔離したミドルタワー

DeepCoolの「CL660」は、「ハイパースプリット構造」を採用したミドルタワーケース。上部に水冷ラジエータ専用のチャンバーを用意して発熱源を分離、効率的な冷却を実現したという。マザーボードは背面コネクタにも対応。フロントには木材も使用し、外観は落ち着いた印象だ。ツクモでの価格は、ブラックが19,980円、ホワイトが21,980円。

そのほか、36cmサイズのオールインワン水冷CPUクーラーを標準搭載した「CL6600」も用意。水冷初心者でも、簡単に使うことができるだろう。同ショップでの価格は、それぞれ39,980円と41,980円となる。

ソーラー充電のみで使えるキーボード

ロジクールの「Signature Slim Solar+ K980」は、独自のソーラー充電技術「Logi LightCharge」を搭載したワイヤレスキーボード。上部の細長い吸光パネルにより、200ルクス以上の太陽光や室内照明で発電し、充電を気にせず使い続けることができる。バッテリも内蔵し、暗闇でも最大4カ月の動作が可能だ。ソフマップでの価格は14,900円。

ロジクールの「Signature Slim Solar+ K980」。ChatGPTなどにワンタッチでアクセスできる「AI起動キー」も用意されている

ニュータイプなデザインのモニターアーム

RACEN(センチュリー)の「Generation」(CRC-GMA02)は、2画面対応のガス圧式ゲーミングモニターアームだ。耐荷重は27kgで、最大57インチまで対応。まるでアニメのロボットのような「今までにないニュータイプなデザイン」(同社)もユニークだ。カラーはブラックとホワイトの2色が用意され、ツクモでの価格は19,800円。