ビックカメラグループが提供するMVNOサービス「BIC SIM powered by IIJ」は9月1日、ビックカメラグループの店頭でSIMフリースマートフォンとBIC SIMを同時契約すると16,500円が割り引かれる「SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン」を開始した。あわせて、ビックポイントが12,000ポイント還元される「ポイント還元キャンペーン」も実施する。どちらも期間は9月1日から9月30日まで。

SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン

「SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン」は、ビックカメラの対象店舗において、他社からの乗り換え（MNP）でBIC SIMの対象プラン（ギガプラン音声SIMまたは音声eSIM：5～55GB）を契約し、同時にSIMフリースマートフォン（iPhoneまたはAndroid）を購入すると、端末価格から16,500円が割引されるもの。

期間は9月1日から9月30日まで。なお、同一キャリア内での機種変更や契約変更、新規契約のみの場合はキャンペーン対象外となる。また、割引特典はポイント還元キャンペーンとの併用はできない。

特典は契約者・利用者ごとに契約日から6カ月間で1回線限り、利用者登録は同席と同住所確認が必要。最大5回線まで適用可能で、店頭でのパッケージ購入が条件となる。

ポイント還元キャンペーン

「ポイント還元キャンペーン」は、9月1日から9月30日の期間中、BIC SIMの対象プラン（ギガプラン音声SIMまたは音声eSIM：5～55GB）を他社からの乗り換え（MNP）で契約した際に、ビックポイントが12,000ポイント還元されるもの。付与されるポイントはビックカメラのお買い物に使えるほか、BIC SIMの月額料金に充当することで5GBプランが最大1年間実質無料で利用可能となる。

利用条件や適用回数制限、店頭購入必須などは「SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン」と同様。なお、「ポイント還元キャンペーン」と「SIMフリースマホ16,500円割引キャンペーン」との併用はできず、いずれか一方のみが適用される。