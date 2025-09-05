ビックカメラグループが提供するMVNOサービス「BIC SIM powered by IIJ」は9月1日、新規契約者だけでなく既存利用者も対象にした「ギガ増し！おトク増し！キャンペーン」を開始した。最大500円の月額料金割引や、データ増量、通話定額オプションの無料特典など、多彩な特典が提供される。

月額料金の割引、データ容量増量などを提供

新規契約または他社からの乗り換え（MNP）ユーザーには、11月30日までの申し込みで、対象プラン（ギガプラン音声SIMまたは音声eSIM：5～55GB）への加入により月額料金が最大6カ月間500円割り引かれる。さらに10GBプランを選んだ場合は、利用開始月から最大6カ月間、毎月のデータ容量が10GB増量される。

加えて通話定額オプションを同時に申し込むと、「通話定額5分＋」「通話定額10分＋」は最大6カ月間、「かけ放題＋」は最大3カ月間、月額料金が無料となる。

既存ユーザーには、9月1日から11月20日の申し込み期間内に利用中のギガプランの容量変更で35ギガプランを選択すると、月額料金が最大6カ月間450円割り引かれる。また旧プランからギガプランに回線変更したうえで新たに申し込んだ場合、5ギガプランは月額料金が最大6カ月間250円割り引かれ、10ギガプランは500円割り引かれ、35ギガプランは450円割り引かれる。

さらに既にギガプランを利用中、または旧プランから変更後に通話定額オプションを申し込んだユーザーには、新規契約時と同じく、通話定額5分＋、通話定額10分＋は最大6カ月間、かけ放題＋は最大3カ月間、月額料金が無料となる。

なお、キャンペーン期間は、新規契約・乗り換えの場合は11月30日まで、既存契約者向けは11月20日まで。詳細については、キャンペーン特設ページを参照のこと。