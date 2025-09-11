ラネットは9月10日、ビックカメラのMVNOサービス「BIC SIM powered by IIJ（BIC SIM）」において、「iPhone 17」シリーズの発売を記念した割引キャンペーンを開始した。ビックカメラ店頭でBIC SIMをMNPで申し込むのと同時にSIMフリー版のiPhoneを購入すると、端末価格が最大20,000円割り引かれる。キャンペーン期間は9月12日から30日まで。

端末20,000円引きと月額料金500円引き×6カ月

今回のキャンペーンは、全国のビックカメラのBIC SIM即時開通店舗において、他社からの乗り換え（MNP）で対象プランを契約し、SIMフリーのiPhone（iPhone 17／17 Pro／17 Pro Max／Airを含む）を購入した場合に適用される。

割引額は契約内容により異なり、ギガプランの35GBプラン／45GBプラン／55GBプランを申し込む場合は20,000円、5GBプラン／10GBプラン／15GBプラン／25GBプランを申し込む場合は16,500円が割り引かれる。2GBプランは対象外となる。

あわせて月額料金の割引キャンペーンも実施される。ギガプラン通信量35GB以上のプランを選択した場合、6カ月間にわたり月額料金が毎月500円割引される。例えば35GBプランの場合、月額料金は2,400円なので、キャンペーンが適用される6カ月間の実質料金は月額1,900円となる。

なお、このキャンペーンは店頭での購入・申し込みに限られ、指定外のプランや新規電話番号での申込み、店頭受取サービスやBIC SIMプリペイドパックなどの利用は対象外。また、契約者および利用者ごとに、契約日から6カ月以内での適用は1回線限りとされている。詳細はキャンペーン特設ページを参照のこと。