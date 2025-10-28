NECパーソナルコンピュータは10月28日、若年層向けの13.3型ノートPC「LAVIE SOL」新モデルを発表した。発売日は10月30日。価格はオープンで、直販価格は169,800円から。

ノイズレスなデザインや長時間駆動バッテリーといった特徴は引き継ぎつつ、上位モデルでCore Ultraプロセッサ（シリーズ2）を採用しCopilot+ PCに準拠するなど、性能向上が図られている。

発売日は10月30日。価格はオープンで、直販価格は169,800円から。

新しいLAVIE SOL。カラーはムーンブラック

上位モデルがCopilot+ PCに。WindowsのAI機能に対応

Z世代向けに企画・開発された13.3型ノートPC「LAVIE SOL」の新モデルは、薄型軽量の本体デザインを従来から引き継ぎつつ、上位モデル（型番ではS1375およびS1365）に、最大47TOPSのNPU性能を備えるIntel Core Ultra 200Vシリーズを採用した。上位モデルはマイクロソフトがうたうAI機能を搭載した「Copilot+ PC」に準拠する。

これにより性能向上と省電力を両立し、バッテリー駆動時間が動画再生時で約17.7時間、アイドル時で約34.3時間と、従来から約1.5倍に伸びた（JEITA 3.0測定時。S1375およびS1365の場合）。

上位モデルではユーザの操作履歴や作業内容を呼び出せる「リコール」など、生成AIアプリのローカル処理にも対応する。AIが1日の予定を予測し自動でバックグラウンド処理を抑制する「スケジュールAI」を使ったロングバッテリーモード機能は従来から引き続き、全モデルで搭載する。

プラチナシルバー

フェアリーパープル

キーボードには「Copilotキー」と「LAVIE AI Plusキー」を搭載するほか、AIがユーザの使い方にあわせたヒントを表示する「LAVIE AI Plus Hint」を新たに用意した。

Webカメラは顔認証をサポート。離席・復帰を感知して自動ロック／解除を行うスマートセンシング機能も備える。

店頭モデルのラインナップは、Intel Core Ultra 7 258Vを搭載した「S1375/LA」シリーズ、Intel Core Ultra 5 226Vを搭載した「S1365/LA」シリーズ、Intel Core i5-1335Uを搭載した「S1355/LA」シリーズを用意。カラーは各シリーズでプラチナシルバー、ムーンブラック、フェアリーパープルの3色。

主な仕様は下記の通り。直販の「NEC Direct」ではIntel Core i3-1315Uプロセッサや最大1TBのストレージなど、柔軟なカスタマイズ構成が可能となる。

LAVIE SOL（店頭モデル）の主な仕様