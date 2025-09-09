NECパーソナルコンピュータは9日、独自のAIソリューションを搭載した13.3型モバイルノートPC「LAVIE Direct NEXTREME」など3製品を直販サイト「NECダイレクト」で販売開始した。

「LAVIE Direct NEXTREME」は74Whの大容量バッテリーを搭載し、動画再生時で約20.1時間の駆動時間を実現した13.3型ノートPC。独自AIによるスマート充電により、5年後のバッテリー容量を約71％維持する「5Years長寿命バッテリー」を備えるほか、バッテリーに不具合があった場合はユーザーが交換できる機構を搭載する。

LAVIE Direct NEXTREME

本体の天板は、防指紋・耐擦傷コーティングを施した東レ製カーボン材を採用し、軽量化と堅牢性を両立。MIL規格準拠のテストも行い高い耐久性を持つ。プロセッサはIntel Core Ultra 200Vシリーズ（最大48TOPS）を選択でき、マイクロソフトが提唱するCopilot+ PCに準拠。過去の作業や情報を呼び出せる「リコール」や、写真とプロンプトでビジュアル作成する「コクリエーター」などのAI機能を利用できる。

OS：Windows 11 Home／Pro

CPU：Intel Core Ultra 200V（NPU最大48TOPS）

メモリ：16GB／32GB LPDDR5X

ストレージ：256GB／512GB／約1TB SSD

光学ドライブ：―

ディスプレイ：13.3型 WUXGA液晶

通信：Wi-Fi 7、ギガビット準拠の有線LAN、Bluetooth 5.4

インタフェース：HDMI出力、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、HDMI出力など

生体認証：顔認証

サイズ：W299×D214×H17.9mm

重さ：約994g

バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）：動画再生時が約20.1時間、アイドル時が約40.2時間

カラー：フロストブラック

NEC Direct価格：249,800円から

このほか、AMD Ryzen 8040シリーズを搭載した14型ノートPC「LAVIE Direct N14 Slim」（直販174,000円から）や、NECPCの個人向けデスクトップPCとして初のNPU内蔵モデルとなった「LAVIE Direct DT」（直販174,000円から）も9日から販売を開始している。