来年早々、下手したら年内にもパソコンの価格が急騰する……。そんな見通しが急速に拡がっている。実際に、国産BTOパソコンで知られるマウスコンピューターは、「受注増加に伴う一部製品の販売停止・出荷遅延と価格改定につきまして」(12月16日付)と告知する中で、2026年1月以降の製品価格改定に触れている。

令和の「産業のコメ」不足

パソコンの価格上昇、そして需給のひっ迫が危惧される背景は、膨らみ続けるAIデータセンターの需要にある。建設ラッシュが続くAIデータセンターで使用するため、高性能メモリやNANDストレージの買い占めが進んでいるからだ。つい先日にも、DRAM大手のMicronが、「不足するAI向けに全面シフトするため」として、一般消費者向けのメモリとNANDストレージから撤退すると発表し、業界が異常事態であることを印象付けた。

このような状況を受け、今後パソコンが急激に値上がりし、供給不足で買えなくなる場面もあるのではないかと、足元のパソコン需要がにわかに上昇、既に品薄になりつつあるようだ。

今回、東京・新宿にパソコン販売の実店舗を構えるマウスコンピューター 新宿ダイレクトショップで、現状や今後の見通しを伺った。

年内在庫は多めに用意できたが、来年の値上げは回避困難

既に秋葉原のPCパーツショップなどでは、自作パソコン向けのメモリパーツの価格が2倍以上に急騰し、在庫不足から購入制限を設ける動きも出始めている。在庫の回転や流通の異なる完成品パソコンでは、まだそこまでの急変動は起こっていないが、原因は共通であることから影響は避けられないだろう。

マウスコンピューター 新宿ダイレクトショップの状況では、年末にかけてのボーナスセールの計画があったことから、事前に仕込みを増やしていたため、現時点では「モノが無い」までの混乱には至っていないそうだ。しかしながら、同店の宮崎店長は、「直近、動きが早くなっていることは確か」と話す。

同店ではまだ値上げをしておらず、少なくとも年内いっぱいは仕入れ済みの在庫がある限り価格据え置きで販売する。今週末にかけて、生産工場でつくりおきしていた製品が入荷してくることもあり、「在庫はそれなりに用意できる」(宮崎店長)というが、「夏から秋にWindows 10のサポート終了で買い替え需要の山があったので、通常であればこの時期は客足が落ち着くと見ていたが、実感としては問い合わせが急に増えており、予断を許さない状況」(同)とのこと。

同じマウスコンピューターでも、前出の「受注増加に伴う一部製品の販売停止・出荷遅延と価格改定につきまして」の告知の通り、オンライン販売では既に在庫切れの影響が顕在化してしまっている。

見通しでは今回の部材の仕入れ値の上昇が製品価格に転嫁されてくるのが来年1月以降、その後、高騰や品不足がいつまで続くのかは、現時点で早期解消の見通しに乏しく、年単位の長期化を指摘する声もある。特に年明け早々には、手ごろ感のある低価格ノートPCや、大容量メモリを必要とするゲーマー・クリエイター向けPCは入手困難になる公算が大きい。