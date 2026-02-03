NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は2月3日、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズ新製品として、11.1型のフラッグシップ機「LAVIE Tab EX」（TX117/LAS）と、ペン・キーボードを同梱した「LAVIE Tab T12N」（T1275／LAS）を発表した。

いずれも2月12日に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はLAVIE Tab EXが約90,000円前後、LAVIE Tab T12Nが約66,000円前後の見込み。

大学生が授業などでPCとタブレット、スマートフォンという3つの端末を使い分けているトレンドに応じ、モビリティと手書き体験を両立するタブレット製品が登場した。NECPCによると、PCは腰を据えた本格的な作業に適するが携行性に課題があり、一方タブレットはスマホより大画面かつPCより軽く日常的な用途に使う、という使い分けが進行しているという。

自然な手書き体験が魅力の高性能タブレット

LAVIE Tab EXはプロセッサにQualcommのSnapdragon 8 Gen3を採用した高性能タブレット。AI演算能力と処理能力を活かし、クリエイティブ用途や生成AIを活用した作業などを行える。画面は3.2K（3,200×2,000ドット）の11.1型で、TUV Rheinlandの認証を取得した目に優しい設計になっている。

LAVIE Tab EX

マグネット充電式のデジタルペンが同梱され、8,192段階の筆圧検知と傾きに対応。またペン先付近にはハプティクス（振動）機構を内蔵し、実際の紙に書くような自然なフィードバックで書き心地を楽しめるという。

別売アクセサリとして、タッチパッド付きキーボードが用意されるほか、約2,000種類以上のデザインが選べる専用着せ替えケース（caseplay製）と引き換えられるクーポンが提供される。主な仕様は下記の通り。

ディスプレイ：11.1型ワイド（3,200×2,000ドット）、144Hz

CPU：Snapdragon 8 Gen3

メモリ／ストレージ：12GB（LPDDR5x）／約256GB

OS：Android 15

通信機能：Wi-FI 7、Bluetooth

カメラ：フロント約1,300万画素、リア約1,300万画素（AF）＋約200万画素（マクロ）

バッテリー駆動時間：Web閲覧時で約12時間

本体サイズ／重さ：255.5×165.8×6.2mm／約460g

本体の上に接着させるだけで保持と充電が可能

種類豊富な専用着せ替えケースのなかから自分好みの専用ケースをオーダーできる

ペン・キーボード標準添付の大画面タブレット

LAVIE Tab T12Nは12.1型のペン入力対応ディスプレイを搭載し、スタイラスペン・キーボードを標準で同梱するため、購入後すぐに手書きメモや文章入力が可能なタブレット。解像度は2,560×1,600ドットの2Kで、屋外利用に適する最大800nitsの高輝度に対応する。

LAVIE Tab T12N。スタイラスペン・キーボードが標準で添付する

従来のT11Nと比べ画面サイズが拡大し、手書きメモや情報の閲覧がしやすくなった。付属キーボードにはスタンド機能や、音量やマイク、タスク切り替えなどが1ボタンで行えるショートカットキーを装備する。主な仕様は下記の通り。

ディスプレイ：12.1型ワイド（2,560×1,600ドット）、90Hz

CPU：MediaTek Dimensity 6400

メモリ／ストレージ：12GB／約256GB

OS：Android 15

通信機能：Wi-FI 5、Bluetooth

カメラ：フロント約800万画素、リア約1,300万画素

バッテリー駆動時間：Web閲覧時で約13時間

本体サイズ／重さ：278.8×181.1×6.3mm／約530g