ファミリーマートは1月30日、ファミマのアプリ「ファミペイ」を活用した2大キャンペーンを、2月1日から開催すると発表した。

ファミペイ払いで貯まるスタンプと無料クーポンを交換できる「無料クーポン大放出祭り！」と、JR東日本とファミペイの初コラボキャンペーンが同時に展開される。

「無料クーポン大放出祭り！」では、ファミペイ払いをするとたまる「ファミペイスタンプ」を交換して無料クーポンがもらえるもので、2個以上で必ず無料クーポンと交換できる。

期間中にファミリーマート店舗で「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンし、ファミペイ払いで買い物をするたびに「ファミペイスタンプ」が1個たまる。

1回のお会計ごとに1スタンプで、ファミペイ払いでの支払いがあれば現金との併用決済でもスタンプがたまる。期間中にたまるスタンプの上限は82個（1日の上限は10個まで）。

スタンプ獲得期間は2026年2月1日 0:00～2月28日 23:59、スタンプ交換期限は3月1日まで。クーポン利用期間は2026年2月1日0時～3月4日 23:59。

特典内容は、40個でファミチキ（骨なし）、24個でファミマルキッチン冷凍食品対象商品いずれか1点、12個でファミチキ（骨なし）、4個でファミマルお茶・紅茶・ティー各種600ml（118円）、2個でブラックサンダー21gとなる。40個の特典にはWチャンスがあり、抽選でファミチキ100個分相当ファミマポイント（24,000ポイント）が10名に進呈される。

ファミペイ提示で無料クーポンやファミマポイントが99％の確率で当たる「ファミペイゲーム」では、期間中にファミリーマート店舗で「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンして買い物するたびに、その場で「ファミペイ」の「チャレンジ」タブから無料クーポンなどが当たるゲームに参加できる。実施期間は2026年2月1日～2月28日、クーポン利用期間は2026年2月1日 0:00～3月1日 23:59。

特典内容は、1等がハーゲンダッツミニカップ対象商品いずれか1点無料クーポン（200,000本）、2等が「こだわりのフロランタン」「ざくざく食感のクッキー」いずれか1点無料クーポン（300,000本）、3等がファミマルスイーツ各種いずれか1点80円引きクーポン（400,000本）、4等が1円相当期間限定ファミマポイント（25,000,000本）。

JR東日本と初コラボ、Suicaのペンギン限定グッズが当たる

モバイルSuicaとファミペイが初コラボ

JR東日本とファミペイの初コラボレーションキャンペーンとして、「ファミペイ」内で1日1回参加できる「毎日挑戦ゲーム」を実施する。オリジナルカラーの「Suicaのペンギン」がデザインされた「Suicaのペンギン 限定トートバッグ」や、100円相当のファミマポイントなどが総勢962万300名に当たる。実施期間は2026年2月1日 0:00～2月28日 23:59。

特典内容は、1等がSuicaのペンギン 限定トートバッグ（300名）、2等がクリスピーチキン（プレーン）無料クーポン（1万名）、3等が100円相当ファミマポイント（1万名）、4等が1円相当ファミマポイント（960万名）となる。

Suicaのペンギン 限定トートバッグ

さらに「ファミペイ」の「チャレンジ」タブからキャンペーンにエントリーし、キャンペーン期間中にファミペイアプリでモバイルSuicaに合計3,000円以上チャージした人の中から抽選で「Suicaのペンギン 限定トートバッグ」が100名に当たる。実施期間は2026年2月1日 10:00～2月28日 23:59。