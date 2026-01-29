KDDIは1月29日、サブスクリプションサービス「Pontaパス」会員向けのポイント還元などを増量する「春のPontaパス祭」を2月1日から実施すると発表した。

春のPontaパス祭

キャンペーン期間中、ローソンや対象加盟店でのau PAY支払い（コード支払い）の利用回数に応じてポイント還元率が上がる「Pontaパス ポイント還元UP」で、au PAYの還元率が通常（0.5％）の最大20倍（10％）となる。

最大10％（通常の最大20倍）の還元は、Pontaパス会員かつau／UQ mobileを利用するユーザーがローソンでau PAYを利用して、月15回以上（1回あたり200円以上）支払った場合の還元率となる。

エントリーするだけでポイントが毎週抽選で当たる「Pontaパス ウィークリーチャンス」の当選人数を増量し、総勢50万名に最大10,000ポイントが当たる抽選を実施する。

デリバリーアプリの「menu」においてローソンの商品を注文時、商品代金に対してPontaポイントを最大20％還元。また、ローソンのデリバリー限定商品のうち、対象の「からあげクンBOX（20個入）」（全7種類）が通常1,440円のところ、menuからの注文で半額の720円で注文でき、数量限定でPontaパスデザインのBOXで提供される。

ローソン・ユナイテッドシネマ グループで劇場鑑賞料金が割り引きになる「シアター割」の割引額を増量し、1,200円（通常割引時1,400円）で鑑賞できる。通常上映に加えて、IMAXも対象となる。

総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で「Pontaパスポイント UPセレクト」対象商品を購入した顧客を対象に、購入金額の全額相当分をポイント還元する抽選を実施する。

新規加入者には、期間中にPontaパスに加入し、加入当月中にエントリーボタンを押下すると300Pontaポイントをプレゼント。期間は2026年1月9日10時～3月31日 23:59。

また、各期間中にPontaパスに加入し、専用ページからエントリーの上、対象決済期間にau PAY（コード支払い）を利用して対象店舗（ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100／一部対象外店舗あり）で累計1,000円以上決済すると、抽選で1等20,000ポイント（各月10名）、2等1,000ポイント（各月200名）、3等500ポイント（各月2,000名）が当たる。抽選は各月1回実施される。