CCCMKホールディングスは1月19日、Vポイントアプリのリニューアルを行った。

新たなVポイントアプリでは、ユーザーが必要な情報や操作に直感的にアクセスできるよう、画面構成を刷新した。要望が多かった「V会員番号」への導線を最上部に設置。従来は画面下部までスクロールする必要があったV会員番号を、アプリを開いてすぐ確認できるようになった。

「支払う」メニューを新設し、スマートフォンでのタッチ決済に対応しているSMBCグループの「Olive」「三井住友カード」および「Apple Pay」または「Google Pay」、Vポイントをチャージして決済できる「VポイントPay」「Vマネー」、コード決済に対応している「PayPay」といった各種決済手段を集約。これにより、モバイルVカードの提示から決済までを一画面で完結できるようにした。

着せ替え利用時も上下にランクを示すカラーが表示される

Vポイントの提示回数や獲得数に応じて特典がもらえる「Vランク」について、ランクに応じたカラーをホーム画面に表示。着せ替え機能「Vキセカエ」や「キャラクターVポイントカード」を利用しているユーザーも同様にランクが色で表示される。ランクは「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」の4段階。

「貯める・使う」のエリアを設け、Vポイントに関連するサービスを用途別に整理。あわせて、各コンテンツのラベル・アイコンを分かりやすく表現することで、サービス内容を直感的に想起しやすくし、目的の機能へスムーズにアクセスできるよう利便性を向上させている。