iiyama PC、15.6型ノートパソコンにミルキーホワイトカラーを追加して発売

ユニットコムは1月23日、展開中の「iiyama PC」ブランドから、15.6型ノートPCにミルキーホワイトからを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

ミルキーホワイトカラーの15.6型ノートPC製品。プロセッサには第13世代Core Hシリーズを搭載して高い性能を実現したほか、キーボードにはCopilotキーを備えてAI機能を手軽に利用できる。

STYLE-15FH128-i5-UHEX

  • OS；Windows 11 Home
  • プロセッサ；インテル Core i5-13420H
  • メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
  • ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス；インテル UHD Graphics
  • ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
  • 価格；134,800円

SOLUTION-15FH128-i5-UHFX

  • OS；Windows 11 Pro
  • プロセッサ；インテル Core i5-13420H
  • メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
  • ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス；インテル UHD Graphics
  • ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
  • 価格；144,800円