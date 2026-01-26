ユニットコムは1月23日、展開中の「iiyama PC」ブランドから、15.6型ノートPCにミルキーホワイトからを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、15.6型ノートパソコンにミルキーホワイトカラーを追加して発売

ミルキーホワイトカラーの15.6型ノートPC製品。プロセッサには第13世代Core Hシリーズを搭載して高い性能を実現したほか、キーボードにはCopilotキーを備えてAI機能を手軽に利用できる。

STYLE-15FH128-i5-UHEX

OS；Windows 11 Home

プロセッサ；インテル Core i5-13420H

メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)

ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス；インテル UHD Graphics

ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格；134,800円

SOLUTION-15FH128-i5-UHFX