iiyama PC、15.6型ノートパソコンにミルキーホワイトカラーを追加して発売

ユニットコムは1月23日、展開中の「iiyama PC」ブランドから、15.6型ノートPCにミルキーホワイトからを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
ミルキーホワイトカラーの15.6型ノートPC製品。プロセッサには第13世代Core Hシリーズを搭載して高い性能を実現したほか、キーボードにはCopilotキーを備えてAI機能を手軽に利用できる。
STYLE-15FH128-i5-UHEX
- OS；Windows 11 Home
- プロセッサ；インテル Core i5-13420H
- メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
- ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス；インテル UHD Graphics
- ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格；134,800円
SOLUTION-15FH128-i5-UHFX
- OS；Windows 11 Pro
- プロセッサ；インテル Core i5-13420H
- メモリ；DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 8GB(8GB×1)
- ストレージ；500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス；インテル UHD Graphics
- ディスプレイ；15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格；144,800円