パソコン工房「新生活スタートダッシュ還元祭」開催中！ 2月9日まで最大3万円分還元

ユニットコムは1月14日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で「新生活スタートダッシュ還元祭」を開始した。実施期間は2月9日まで。
パソコン工房会員を対象に実施する還元施策。期間中対象の製品を購入することで、構成に応じた還元を最大3万円分まで受け取れる。店舗では直営店舗で利用できる商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施する。
- 「NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell（NVIDIA RTX 4000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「Radeon AI PRO R9700（Radeon RX 9070 XT）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5060 Ti（GeForce RTX 3050・Radeon RX 7600）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 9（インテル Core Ultra 7・インテル Core i9）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（AMD Ryzen 7）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
「GeForce RTX 5080」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 5060・GeForce RTX 4060）」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 7（インテル Core i7）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC：2,000円分相当還元