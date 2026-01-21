ユニットコムは1月20日、「iiyama PC」ブランドにおける新製品として、Intel Core Ultra（シリーズ3）プロセッサを搭載する14型ノートPCの予約受付を開始した。

  • iiyama PC、Intel Panther Lake搭載14型ノートPCの予約受付開始

    iiyama PC、Intel Panther Lake搭載14型ノートPCの予約受付開始

開発コード「Panther Lake」こと、Intel Core Ultra（シリーズ3）プロセッサを搭載するノートPC製品。Intel 18Aプロセスを適用して製造された最初のプロセッサ製品で、「第5世代NPU」の統合で最大50 TOPSに及ぶ推論性能を実現。刷新したXe3アーキテクチャによる内蔵GPUを備え、シェーダー処理や並列演算におけるグラフィックス性能を強化している。

STYLE-14FH131-U5-UCSX

  • STYLE-14FH131-U5-UCSX

    STYLE-14FH131-U5-UCSX

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
  • メモリ：LPDDR5X-6400 16GB(オンボード)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：インテル Graphics
  • ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
  • 価格：204,800円

SOLUTION-14FH131-U5-UCFX

  • SOLUTION-14FH131-U5-UCFX

    SOLUTION-14FH131-U5-UCFX

  • OS：Windows 11 Pro
  • プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
  • メモリ：LPDDR5X-6400 16GB(オンボード)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：インテル Graphics
  • ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
  • 価格：214,800円