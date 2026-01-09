ユニットコムは1月8日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」における製品ラインナップに、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

SOLUTION∞、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載ワークステーションPC発売

AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など、高度な計算処理用途に向くワークステーション製品。今回新しくグラフィックスにNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを選択できるようになったというもので、構成によってはスリムケースを採用してコンパクトに収めることも可能。用途に応じて強力なCPUを選択することも可能だ。

SOLUTION-W115-LCRT98-BSX

OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9980X

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 128GB(32GB×4)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：1,998,000円

SOLUTION-W100-X242-BSX

OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ： インテル Xeon w3-2423

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：729,800円

SOLUTION-S08M-265F-BSX