SOLUTION∞、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載ワークステーションPC発売

ユニットコムは1月8日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」における製品ラインナップに、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など、高度な計算処理用途に向くワークステーション製品。今回新しくグラフィックスにNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを選択できるようになったというもので、構成によってはスリムケースを採用してコンパクトに収めることも可能。用途に応じて強力なCPUを選択することも可能だ。
SOLUTION-W115-LCRT98-BSX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9980X
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 128GB(32GB×4)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：1,998,000円
SOLUTION-W100-X242-BSX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ： インテル Xeon w3-2423
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：729,800円
SOLUTION-S08M-265F-BSX
- OS：Windows 11 Pro [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F
- メモリ： DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
- フォームファクタ：スリムタイプ / microATX
- 価格：399,800円