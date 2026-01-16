パソコン工房「中古買取強化宣言」実施！ 査定額を改定、店頭から宅配まで

ユニットコムは1月16日、「中古買取強化宣言」を実施し、全国のパソコン工房店舗と宅配買取での査定価格を改定すると明らかにした。事前に検索ページから上限額を調べることも可能だ。
ゲーミングPC・デスクトップPC・ノートPCやPCパーツ（CPU・マザーボード・メモリ・グラフィックスカード）などの買取査定額を高めて、買取を強化するという内容。事前に買取価格の検索ページ（外部サイト）で上限額を調べることも可能で、近くのパソコン工房実店舗から宅配での買取まで新価格での買取サービスを受けられる。
