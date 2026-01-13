ユニットコムは1月13日、独自に展開する「iiyama PC」ブランドからノートPC「iiyama キャンパスPC（型番：STYLE-14FH128-U5-UCRXM）」を発売した。2022年の発売以来好評だという製品で、毎年ユーザーからの意見を取り入れて製品開発に反映しているという。

4年保証が付帯し、学生生活を通じて利用できるというノートPC製品。本体は1kgを切る軽量さを実現した14型サイズで、最大15.3時間動作可能なバッテリーを内蔵。衝撃や振動、温度変化等さまざまな状況にも対応する優れた堅牢性を備え、持ちだしても安心して利用できるという。

構成としては、Intel Core Ultraプロセッサを搭載して自宅での自主学習などに役立てられる性能を確保。Webカメラを備えてビデオ会議ツールも問題なく利用でき、Wi-Fi 6Eの対応で安定した無線接続をサポート。「NEXT GIGA」を考慮したSTEAM教育、プログラミング教育、画像編集などの高度なアプリケーションを快適に活用できるとしており、16GBメモリと1TB SSDを標準搭載する。

製品のサポートは全国に約70店舗あるパソコン工房で対面対応を受けることも可能で、さらに最低買取価格保証を標準で付帯。2年後（最低35,000円）と4年後（最低19,000円）に下限額を定めた下取りを受けられるため、より高性能なモデルへの買い替えにも役立てられる。

加えて、落下、水濡れ、故障、不慮の事故、過失もサポートする物損保証付きモデル（物損保障付き：167,800円)もラインナップする。

保証期間：4年間

自然故障：修理金額上限なし 修理回数上限なし

物損故障：修理金額 修理回数共に対象機器の販売金額まで（修理額は累積します）

累積の修理額が上記の修理金額上限を超えた場合、差額の支払いが必要です。

1度の修理額が上記の修理金額上限を超えた場合でも、差額の支払いが必要です。

修理・交換の判断はユニットコムが行います。

物損故障時の交換の場合は追加料金として1万円が発生します。

故意、重過失等による故障や災害・盗難・経年劣化、改造・加工は対象外です。

STYLE-14FH128-U5-UCRXM