マウスコンピューター、14型WUXGA液晶搭載で約1.09kgのノートPC「mouse X4」

マウスコンピューターは1月15日、スタンダードパソコンブランド「mouse」におけるノートPC新製品として、14型WUXGA液晶モバイルノートパソコン「mouse X4」を発売した。

同社最軽量クラスの14型ノートPC製品。Intel Core Ultra 5 125Uを搭載して高い省電力性を実現しており、学習環境およびキャンパスでの利用に向くという。本体は重量モデル比で約4mm薄くなったほか、約290gも軽量化。USB Power Delivery（USB PD）対応のACアダプターを同梱する。

構成違いで2モデル用意しており、「mouse X4-I5U01SR-A（型番X4I5U01SRAUAW101DEC）」は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U、16GBメモリ、256GB NVMe M.2 SSDを搭載して139,800円。「mouse X4-I5U01SR-A（型番X4I5U01SRAUAW102DEC）」は、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U、 32GBメモリ、500GB NVMe Gen4×4のM.2 SSDを搭載して159,800円。