マウスコンピューターが、1月9日13時から一部シリーズのパソコンの販売を再開した。今回販売を再開したのは「mouse」「NEXTGEAR」「G TUNE」「DAIV」ブランドのノート製品（一部除く）。先立つ1月5日には、ビジネス向けパソコン「MousePro」シリーズの販売を再開しており、それに続く販売再開となる。
これら以外のパソコン製品の注文再開は未定となっている。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
