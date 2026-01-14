マウスコンピューターは1月14日、ワークステーションブランド「DAIV」における新製品として、Radeon AI PRO R9700を搭載する高性能モデルをラインナップに追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

マウスコンピューター、Radeon AI PRO R9700搭載ワークステーション発売

同社としては初めてグラフィックスにRadeon AI PRO R9700を搭載するワークステーションPC製品。32GBの大容量GPUメモリを組み合わせている点が特徴で、強力な性能を実現。プロセッサにはRyzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズを採用しており、最上位モデルではRyzen Threadripper PRO 9995 WXも選択可能。最大96コア/192スレッドの大規模な処理能力で、高負荷なワークロードでも高速に処理可能だとしている。