マウスコンピューターは1月14日、ワークステーションブランド「DAIV」における新製品として、Radeon AI PRO R9700を搭載する高性能モデルをラインナップに追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
同社としては初めてグラフィックスにRadeon AI PRO R9700を搭載するワークステーションPC製品。32GBの大容量GPUメモリを組み合わせている点が特徴で、強力な性能を実現。プロセッサにはRyzen Threadripper PRO 9000 WXシリーズを採用しており、最上位モデルではRyzen Threadripper PRO 9995 WXも選択可能。最大96コア/192スレッドの大規模な処理能力で、高負荷なワークロードでも高速に処理可能だとしている。
- 製品名：DAIV FW-P9A70
- OS：Windows 11 Pro for Workstations 64ビット (DSP)
- CPU：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX プロセッサ
- グラフィックス：AMD Radeon AI PRO R9700
- メモリ：64GB
- M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
- 販売価格：3,999,800円（税込）