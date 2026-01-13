マウスコンピューターは1月13日、スタンダードノートPCブランド「mouse」における新製品として、15.6型ノートパソコン「mouse K5」を発売した。標準構成での価格は174,700円。

  • マウスコンピューター、GeForce RTX 2050 Laptop搭載ノートPC「mouse K5」

Intel Core i7-13620H、デュアルチャネルメモリ、M.2 NVMe SSD、NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptopを搭載し、Windows 11 HomeをインストールするノートPC製品。従来モデルで採用していた「GeForce MX550」からグラフィックスが強化された点が特徴で、NVIDIA TuringアーキテクチャによってNVIDIA DLSS機能セットをサポートした。ディスプレイは15.6型サイズで、sRGB比 100%をカバーする色再現性と144Hzのリフレッシュレート動作に対応する。

  • モデル名：mouse K5-I7G50BK-A
  • OS：Windows 11 Home 64ビット
  • CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサー
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU
  • メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
  • M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4)
  • パネル：15.6型 液晶パネル (ノングレア / 144Hz対応 / アスペクト比16:9)
  • 販売価格：174,700円(税込)