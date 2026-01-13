マウスコンピューターは1月13日、スタンダードノートPCブランド「mouse」における新製品として、15.6型ノートパソコン「mouse K5」を発売した。標準構成での価格は174,700円。

マウスコンピューター、GeForce RTX 2050 Laptop搭載ノートPC「mouse K5」

Intel Core i7-13620H、デュアルチャネルメモリ、M.2 NVMe SSD、NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptopを搭載し、Windows 11 HomeをインストールするノートPC製品。従来モデルで採用していた「GeForce MX550」からグラフィックスが強化された点が特徴で、NVIDIA TuringアーキテクチャによってNVIDIA DLSS機能セットをサポートした。ディスプレイは15.6型サイズで、sRGB比 100%をカバーする色再現性と144Hzのリフレッシュレート動作に対応する。