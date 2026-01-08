カシオ計算機は1月、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、浮世絵画家・葛飾北斎の作品をデザインモチーフにした2モデルを発売する。価格はいずれも18,700円。

今回発売するのは、葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」の世界観を落とし込んだモデル。ベースモデルには定番のスクエアデザイン「DW-5600」を採用し、「深川万年橋下」をモチーフにした「DW-5600KHFM25-1JR」と、「山下白雨」をモチーフにした「DW-5600KHSH25-1JR」をラインナップする。

文字板には各作品を大胆にデザインし、LEDバックライト点灯時には文字板と一体となって、作品の特徴が浮かび上がる演出を施した。裏蓋には漢字で「日本」の文字を刻印。日本で誕生した浮世絵にちなみ、いずれも生産地を日本としたMade in Japanモデルとしている。グローバル展開を意識し、パッケージも特別仕様とした。

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。