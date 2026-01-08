カシオ計算機は1月、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、浮世絵画家・葛飾北斎の作品をデザインモチーフにした2モデルを発売する。価格はいずれも18,700円。

  • DW-5600KHFM25-1

  • DW-5600KHSH25-1

今回発売するのは、葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」の世界観を落とし込んだモデル。ベースモデルには定番のスクエアデザイン「DW-5600」を採用し、「深川万年橋下」をモチーフにした「DW-5600KHFM25-1JR」と、「山下白雨」をモチーフにした「DW-5600KHSH25-1JR」をラインナップする。

  • バック刻印（DW-5600KHFM25-1）

  • ライト点灯時（DW-5600KHFM25-1）

  • パッケージ（DW-5600KHFM25-1）

文字板には各作品を大胆にデザインし、LEDバックライト点灯時には文字板と一体となって、作品の特徴が浮かび上がる演出を施した。裏蓋には漢字で「日本」の文字を刻印。日本で誕生した浮世絵にちなみ、いずれも生産地を日本としたMade in Japanモデルとしている。グローバル展開を意識し、パッケージも特別仕様とした。

  • バック刻印（DW-5600KHSH25-1）

  • ライト点灯時（DW-5600KHSH25-1）

  • パッケージ（DW-5600KHSH25-1）

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。

  • ケースサイズ：48.9×42.8×13.4mm
  • 質量：53g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造
  • 電池寿命：約5年
  • バンド装着可能サイズ：145～205mm
  • その他機能：ストップウオッチ（1／100秒／1秒、24時間計、スプリット）、タイマー（1秒単位、24時間、オートリピート）、マルチアラーム、時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替、LEDバックライト（スーパーイルミネーター、残照）、報音フラッシュ
  • DW-5600KHFM25-1

  • DW-5600KHSH25-1

