カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、パリ拠点のライフスタイルブランド「Maison Kitsuné（メゾン キツネ）」とコラボレーションしたモデル「GA-2110MK」を12月5日に発売する。価格は33,000円。

Maison Kitsuné公式オンラインストア／直営店では12月3日より先行販売

同製品は、八角形ベゼルで若年層に人気の「GA-2100」をベースモデルに採用。パリのオスマン様式の建築から着想を得た色合いとなっており、ナチュラルでニュートラルなカマイユ調のトーンを基調に、パリの夕陽を想起させるオレンジのベゼルをアクセントとして組み合わせたという。

文字板の9時側の小針やバンド付け根には、Maison Kitsunéの象徴であるフォックスエンブレムを配置し、遊環や裏蓋にもブランドロゴをあしらった。パッケージも商品と同じ配色の特別版。

12月5日からCASIO公式オンラインストアおよびG-SHOCK STOREなどで販売開始となる。また、一般発売に先立ち、Maison Kitsunéの公式オンラインストアおよび直営店では12月3日から先行販売を行うとしている。

文字盤

バンド

裏蓋

バンドユウカン

主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W45.4×D11.8×H48.5mm

W45.4×D11.8×H48.5mm 質量： 51g

51g ケース・ベゼル材質： カーボン／樹脂

カーボン／樹脂 バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造

耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 145～215 mm

145～215 mm その他機能： ワールドタイム（世界48都市＋UTC）、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間表示切替、針退避