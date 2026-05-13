ガーミンジャパンは5月13日、ランニングGPSウォッチ「Forerunner」（フォアランナー）シリーズ新製品として、「Forerunner 70」「Forerunner 170」「Forerunner 170 Music」の3製品を発表した。

ランニング初心者向けに強度やボリュームを抑えたワークアウト機能などを搭載する。5月21日に予約開始し、5月28日に発売する。価格は39,800円から。

Forerunner 70／170／170 Music

Forerunner 70（上段）とForerunner 170シリーズ（下段）

Forerunner 70：39,800円

カラー：Black（ブラック）、Citron（シトロン）、Cool Lavender（クールラベンダー）、Light Pink（ライトピンク）、Tidal Blue（タイダルブルー）、Whitestone（ホワイトストーン）

Forerunner 170：47,800円

カラー： Black/Amp Yellow（ブラック/アンプイエロー）、Red Pink/Mango（レッドピンク/マンゴー）、Teal Green/Citron（ティールグリーン/シトロン）、Whitestone/Cloud Blue（ホワイトストーン/クラウドブルー）

Forerunner 170 Music：55,800円

カラー： Black/Amp Yellow（ブラック/アンプイエロー）、Whitestone/Cloud Blue（ホワイトストーン/クラウドブルー）

ランニング初心者向けのGPSウォッチ、低負荷ワークアウト機能など

Forerunner 70／170／170 Musicはランニング初心者や、ランニングウォッチの使用が初めてのユーザー向けに開発されたスマートウォッチ。画面は1.2インチのAMOLEDディスプレイで、操作は画面タッチおよび側面ボタンの2通りに対応する。

新機能として、独自コーチングシステム「Garmin ランニングコーチ」に初心者用のワークアウトを追加。ユーザー向けにパーソナライズされたトレーニングメニューにより、無理のない提案を行う。また、インターバルトレーニングが自動生成される「クイックワークアウト」では、ユーザーのフィットネスレベルに合わせた自動作成や、利用者がトレーニング時間や強度を選択することによる自動作成が可能だ。

左からGarmin コーチ、おすすめワークアウト、クイックワークアウト、Suica、音楽機能

ランニングだけでなく、サイクリングや筋トレ、ヨガなど複数のスポーツ計測が可能。ヘルスモニタリング機能では、心拍数、呼吸数、歩数、消費カロリーなど一般的な活動データのほか、体のエネルギー状態を数値化する独自指標「Body Battery」や睡眠モニタリング、ストレスレベル、フィットネス年齢なども確認できる。

Forerunner 170シリーズではSuicaに対応した決済機能「Garmin Pay」を搭載。このうちForerunner 170 Musicでは音楽再生機能を利用できる。

バッテリー駆動時間はスマートウォッチモードで約13日（Forerunner 70）／約10日（Forerunner 170シリーズ）、GPSモードで約23時間（Forerunner 70）／約20時間（Forerunner 170シリーズ）。本体サイズは42.6×42.6×11.9mm。