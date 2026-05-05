カシオ計算機は、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、定番モデル「MQ-24」にメタルバンドを組み合わせた「MQ-24DA」「MQ-24GA」を5月22日に発売する。価格は「MQ-24DA」が6,050円、「MQ-24GA」が7,700円。

「MQ-24DA」および「MQ-24GA」は、人気モデル「MQ-24」にメタルバンドを組み合わせたモデル。シルバー／ゴールドのメタリック調ケースに、旭光仕上げのダイアルと立体メタリックインデックスを採用し、シンプルながら上質感のあるフェイスに仕上げた。メタルバンドの採用により、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応するとしている。

カラーバリエーションは全4タイプ。「MQ-24DA」シリーズはシルバーケースに3色のダイアルを組み合わせたモデルで、「MQ-24DA-1AJF」（ブラックダイアル）、「MQ-24DA-2AJF」（ディープブルーダイアル）、「MQ-24DA-3AJF」（ディープグリーンダイアル）をラインナップする。

これらに加え、ゴールドケース×ブラックダイアルの「MQ-24GA-1AJF」も用意する。「MQ-24GA-1AJF」のバンドにはIP処理が施されている。旭光ダイアルは光の角度によってさりげなく表情を変え、立体インデックスが時刻をクリアに際立たせる。

「MQ-24DA-1AJF」「MQ-24DA-2AJF」「MQ-24DA-3AJF」の主な仕様は以下のとおり（3モデル共通）。

ケースサイズ： W34.9×D7.8×H38.8mm

W34.9×D7.8×H38.8mm 質量： 45g

45g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留

メタルバンド（ステンレススチール）、フリー式中留 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 樹脂ガラス

樹脂ガラス 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 150～205mm

「MQ-24GA-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。